Впервые за долгое время в Windows появится действительно полезная функция. По умолчанию она отключена и глубоко запрятана

После многочисленных попыток наполнить Windows ненужными большинству пользователей функциями Microsoft внедрила в нее по-настоящему полезное новшество. Оно в значительной степени упростит закрытие зависших программ, для чего ранее требовался целый список действий. Но Microsoft верна себе – по умолчанию эта функция отключена, и найти ее непросто.

Очень нужное нововведение

Компания Microsoft внедрила в Windows 11 функцию «Завершить задачу» (End Task), пишет Tom’s Hardware. Это отдельный пункт в контекстном меню, вызываемом при нажатии правой кнопкой мыши по иконке открытой программы в панели задач.

Нужна данная функция для быстрого закрытия зависшей программы. В Windows 11 это нечастое, но все же имеющее место быть явление, и ранее для избавления от такого приложения приходилось открывать «Диспетчер задач».

Однако не все знают, как и быстро сделать это. Известное всем сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del в современных Windows работает не так, как раньше – до этого оно сразу открывало «Диспетчер задач», а теперь выводит на окно дополнительное меню с пунктами «Заблокировать», «Выйти», «Сменить пользователя», «Изменить пароль» и «Диспетчер задач».

От сложного к простому

С появлением нового меню по нажатию Ctrl+Alt+Del от пользователя теперь требуется дополнительное действие, чтобы запустить нужную оснастку. Есть также комбинация Ctrl+Shift+Esc, которая сразу открывает «Диспетчер задач», или же можно кликнуть правой кнопкой мышки по пустой зоне на панели задач и запустить его из появившегося меню, но не все пользователи знают об этом.

bleepingcomputer Пара кликов - и сбоящее приложение исчезнет. Что мешало Microsoft сделать так раньше - неизвестно

Да и в самом диспетчере задач найти нужную программу не всегда получается быстро. В нем отображаются все запущенные в данный момент утилиты и службы, а это чаще всего несколько десятков пунктов. При нахождении нужного нужно или выделить его и нажать Delete на клавиатуре, или кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Снять задачу».

С появлением функции End Task все перечисленное больше не нужно, и помнить комбинации клавиш больше не потребуется. Весь процесс закрытия зависшего приложения сведен буквально к двум кликам мышки – сначала правой кнопкой по иконке приложения в таскбаре, затем левой по опции «Завершить задачу».

Я иду искать

Новую функцию в Windows Microsoft внедрила, но дать пользователям доступ к ней забыла. По умолчанию новшество отключено, и включить его по щелчку пальцев не получится – потребуется «с головой» погрузиться в настройки системы.

Чтобы, наконец, забыть о мучениях с диспетчером задач, нужно для начала зайти в оснастку «Параметры» (не в «Панель управления»), затем перейти в раздел «Система» и выбрать пункт «Для разработчиков». Именно там скрывается ползунок активации новой «фишки» ОС, который нужно передвинуть в правое положение.

Работает не всегда

Новшество, реализованное Microsoft, действительно способно упростить работу в Windows, особенно если в списке используемых программ – бета-версии или софт, который не предназначен конкретно для Windows 11 или работает в режиме совместимости.

Microsoft Новая нужная функция в Windows - большая редкость. Обычно Microsoft или удаляет нужные, или добавляет бесполезные

Такие приложения не отличаются стабильностью работы, и функция «Завершить задачу» может очень пригодиться в их случае. Но часто бывает так, что утилиты или игры зависают сразу после запуска, еще до того, как их иконка появится в панели задач. В этом случае диспетчер задач – единственный вариант их отключения, если не считать полную перезагрузку ПК.

Искупление Microsoft

Функция End Task стала первой после череды новшеств, которые Microsoft внедрила без согласования с пользователями. Ранее она встроила в Windows виртуального помощника Copilot и начала превращать его в едва ли не центральный компонент всей ОС, что вывело из себя многих пользователей. Результат – в Сети теперь есть десятки инструкций по выкорчевыванию Copilot из системы и предотвращению его повторного появления в ней.

Также Microsoft внедрила в систему функцию Recall, которая запоминает буквально все действия пользователей и все, что он вводит с клавиатуры, даже пароли и личную переписку. Microsoft преподнесла ее как новшество ради безопасности, но мировая общественность разглядело в ней одну большую «дыру» для хакеров. После волны негатива Microsoft поспешила отказаться от Recall – возможно, временно.