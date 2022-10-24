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Создан бесплатный ИИ-сервис для раскрашивания черно-белых фото. Опыт CNews

Бесплатная нейросеть шведского разработчика может за секунды превратить черно-белые фотографии в цветные. Пользователям предлагают самим управлять искусственным интеллектом, для этого достаточно добавить подсказки к фото. Вскоре проект могут коммерциализировать.

ИИ разберется в цветах

Шведский разработчик Эмиль Воллнер (Emil Wallner) запустил бесплатный сервис для раскрашивания черно-белых фотографий. Платформа называется Palette.fm. Она работает с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Управлять сервисом можно с помощью комментариев к фото.

Palette.fm, как отмечает создатель платформы, использует модель глубокого обучения для классификации изображений. Технология определяет исходные цвета объектов на фотографии или иллюстрации.

Как это работает

Над своей технологией Воллнер работал на протяжении пяти лет. Как он рассказал порталу Arstechnica, созданная им модель ИИ использует изображение и текст для раскрашивания.«ИИ дешифрует изображение в текст и использует его и само изображение для определения необходимых цветов», — отмечает Воллнер.

Для пользователя этот процесс достаточно прост. После того, как фотография загрузится на сервис, ИИ даст свой комментарий к тому, что он видит на изображении. Затем можно будет увидеть фильтры, которые, по расчетам ИИ, должны подходить картинке. Если пользователю не нравится описание, или оно не точное, его можно самостоятельно отредактировать. ИИ будет считать это текстовой подсказкой и учтет ее при дальнейшем раскрашивании.

Эксперимент CNews

Чтобы проверить, как работает эта технология, CNews взял черно-белый кадр из фильма «17 мгновений весны». На фото момент из первой серии картины: ранняя весна, Штирлиц (Вячеслав Тихонов) и фрау Заурих (Эмилия Мильтон) на прогулке в лесу. Штирлиц смотрит в небо.

ИИ определил, что на фото «актер или путешественник, это крупный портретный кадр с мелкими контрастными деталями». После предложенной обработки, цвет кожи у Тихонова оказался достаточно загорелым. CNews добавил к описанию ИИ уточнение«ранняя весна», цвета стали более холодными. Раскраска фото заняла считанные секунды.

shtirlits_600.jpg
Верхний ряд: оригинальный черно-белый кадр; после первой обработки ИИ. Нижний ряд: после добавления комментариев ИИ; официально колорированный кадр из фильма

Напомним, что официальный процесс колоризации «17 мгновений весны» длился с 2006 по 2009 гг. Над проектом трудились более 600 человек из России, США, Кореи, Китая и Индии. Специалисты брали ключевые кадры каждой сцены (около 1500 штук), разрисовывали их вручную, после чего они служили референсами для обработки оставшихся кадров в специальных программах. По некоторым данным, колоризация фильма обошлась в $3 тыс. за минуту экранного времени.

ИИ невиданной щедрости

Сейчас Palette.fm можно пользоваться бесплатно. В дальнейшем Воллнер планирует коммерциализировать ресурс, добавив платные опции.

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Как отмечает разработчик, чаще всего люди используют платформу для раскрашивания старых семейных фотографий и исторической хроники. Сайт обрабатывает изображения в онлайн-облаке и не хранит изображения. Для использования сервиса регистрация не нужна. Не требует сайт и почты, чтобы, например, отправить туда изображения.

Отметим, что Palette.fm не первопроходцы в использовании ИИ при раскрашивании фотографий. Нейронный фильтр для этих целей есть в Photoshop. Технология, похожая на разработку Воллнера, также доступна в виде бота в Twitter с конца 2021 г.

Юлия Божко

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