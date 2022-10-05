В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком

1 января 2023 г. в России перестанет действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлин через портал госуслуг. Услуга исправно работала с 1 января 2017 г. В Минфине объяснили отказ от дисконта отсутствием предложений по его продлению. Через три месяца размеры госпошлины при оплате через «Госуслуги» и «на месте» будут идентичными.

Была скидка – и нет скидки

Россияне лишились одного из основных стимулов к оплате госпошлин через портал госуслуг. На протяжении нескольких лет такой способ оплаты гарантировал им возможность получения заметной скидки в размере 30%, однако в самом ближайшем будущем этот «дисконт» будет отменен.

По информации российского Минфина, скидка на оплату всех видов госпошлины через «Госуслуги» перестанет действовать 1 января 2023 г. Если раньше любой россиянин, желавший, к примеру, заплатить через «Госуслуги» за регистрацию автомобиля, бракосочетание, получение загранпаспорта и т. д., был уверен, что получит 30-процентную скидку, то теперь его этого лишат.

По всей видимости, в ближайшие несколько лет на возможность оплачивать госпошлины со скидкой через «Госуслуги» могут не рассчитывать. На это прямым текстом указали представители Минфина. «Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг. сверстана с учетом отмены этой скидки», – сказали они.

Для некоторых россиян столь весомая скидка на оплату госпошлин наверняка была едва чуть ли не единственной причиной регистрации на «Госуслугах»

Другими словами, размер заблаговременной оплаты госпошлины на портале госуслуг и «на месте», например, в отделе ГИБДД при замене водительских прав, различаться не будет. Из этого следует, что многие россияне могут потерять интерес к данному способу платежа и перейти на оплату через терминал или вовсе наличными при непосредственном получении услуги. При этом, как сообщал CNews, в России стремительно сокращается «популяция» банкоматов, что в значительной степени усложняет процесс снятия наличных денег.

Виновных нет

Портал госуслуг функционирует с декабря 2009 г. Нельзя исключать, что введение 30-процетной скидки на оплату госпошлин было одним из методов привлечения пользователей, поскольку в российском законодательстве на момент публикации материала требование об обязательной регистрации гражданина России на «Госуслугах» отсутствовало.

Данный инструмент был запущен 1 января 2017 г. Для удобства пользователей итоговая сумма к оплате с учетом размера предоставляемой скидки рассчитывалась автоматически, и требовалось лишь внести данные банковской карты в поля ввода.

Первоначально предполагалось, что 30-процентная скидка будет действовать до начала 2019 г., но по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2021 г. В конце декабря 2020 г. состоялось очередное продление – на этот раз до 1 января 2023 г.

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По информации Минфина России, оснований для увеличения срока действия скидки в настоящее время нет «Предложений о ее продлении не поступало», – заявили представители ведомства, не уточнив, кто именно располагает полномочиями вносить предложения подобного рода.

Закон разрешает

Право, пусть и временное, на оплату госпошлин через «Госуслуги» со скидкой в 30% – это следствие наличия закона «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», вводящего возможность получить льготу по оплате государственной пошлины в случае подачи заявления о предоставлении услуги в электронной форме. Закон предусматривал оплату пошлины с коэффициентом 0,7, что соответствует именно 30-процентному дисконту.

Автор документа – российское Минцифры, на момент его разработки называвшееся Минкомсвязи. Закон вступил в силу 1 января 2016.

К моменту выхода материала представители Минцифры не комментировали приближающуюся отмену скидки. На вопрос CNews о степени вероятности оттока пользователей «Госуслуг» они не ответили.

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В прошлом Минцифры, по меньшей мере, один раз выступало за продление скидки. Как сообщал CNews, в августе 2020 г. министерство предлагало увеличить срок ее действия до 2022 г.