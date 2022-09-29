МТС одолжила 2,1 миллиарда своей бывшей «дочке», превращающей АТС в бизнес-центры

МТС приобрела облигационный заем на сумму 2,1 млрд руб., выпущенный ее бывшей «дочкой» — «Бизнес-недвижимость». Сейчас данная компания занимаются реконструкцией бывших зданий АТС и принадлежит АФК «Система» — основному акционеру МТС.

МТС выкупила облигации «Бизнес-недвижимости»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) приобрел облигационный заем компании «Бизнес-недвижимость» объемом 2,1 млрд руб. Об этом говорится в документах МТС.

Заем рассчитан на пять лет, ставка по нему составляет 10,8%. Компания «Бизнес-недвижимость» принадлежит АФК «Система» — основному акционеру МТС.

Как МТС продавала бывшие здания АТС

«Бизнес-недвижимость» была создана в 2013 г. фиксированным телефонным оператором «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), который, в свою очередь, принадлежит МТС. Целью создания компании была передача ей недвижимого имущества — зданий АТС, которые высвобождались по мере реконструкции сети МГТС.

«Бизнес-недвижимость» получила на свой баланс 76 объектов недвижимости общей площадью 178 тыс. кв. м. В 2014-2015 гг. АФК «Система» выкупила данную компанию за 6,3 млрд руб.

В 2014 г. МГТС создала еще одну компанию — «Рент-недвижимость». Ей было передано еще 105 объектов недвижимости. В 2015-2016 гг. АФК «Система» приобрела 100% долей этой компании за 8,51 млрд руб.

В 2019 г. МГТС продала «Бизнес-недвижимости» еще 54 здания. Сумма сделки составила 5,94 млрд руб. Оплата должна была осуществляться в рассрочку в течение 10 лет под 9% годовых. С учетом НДС и процентов по рассрочке сумма сделки должна была составить 13 млрд руб. То есть всего АФК «Система» выкупила объекты недвижимости у МГТС на общую сумму 27,81 млрд руб.

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«Бизнес-недвижимость» занимается реконструкцией этих бывших зданий АТС. В частности, они переоборудуются в бизнес-центры. Также компания запустила собственную сеть коворкингов под брендом Officeless.

Сделки между МТС и структурами АФК «Система»

МТС активно заключает сделки с АФК «Система» и ее структурами. В 2016-2017 гг. оператор заключил две сделки с принадлежащей АФК «Система» управляющей компанией «Система-капитал» о доверительном управлении денежными средствами. На конец 2018 г. под управлением «Системы-капитал» находились денежные средства МТС на сумму 11,6 млрд руб.

В 2019 г. МТС также вложила 9,34 млрд руб. в два паевых инвестиционных фонда, находящихся под управлением «Системы-капитал», — «Резервный» и «Резервный.валютный». Контроль над самой «Системой-капитал» был получен МТС в 2021 г. за 3,5 млрд руб.

Также в период 2013-2019 гг. МТС скупала доли АФК «Система» в МТС-банк, потратив на это 27,38 млрд руб. В итоге МТС стала владельцем 94,7% долей в одноименном банке.