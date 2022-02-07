5 ситуаций, когда нужна IaaS, и 4 способа сэкономить на платежах провайдеру

Облака — это не только дань моде, но и удобство, гибкость, экономическая выгода. В этой статье будет рассказано о том, когда переход в облако действительно обоснован и как сделать работу с IaaS максимально выгодной для конечного клиента.

Ситуация №1: Неравномерная и нестабильная нагрузка на ресурсы

ИТ-нагрузка в бизнесе любой организации делится на два слагаемых: постоянную и переменную. Проще всего работать с постоянной, так как она хорошо прогнозируема, а ее характеристики заранее известны. Сложнее иметь дело с переменной, так как ее характер, величина и продолжительность зачастую сложно оценить заранее.

Если компания с высокой долей переменной нагрузки будет строить инфраструктуру под себя, ей придется сделать огромный запас, который будет задействован в короткие периоды времени. Экономически это нецелесообразно, и гораздо выгоднее смотрятся облака. С их помощью возможно существенное и кратковременное наращивание вычислительных ресурсов при малых затратах.

Типичный пример высоких переменных нагрузок — старт продаж, распродажи в «черные пятницы», важное событие, праздники, внезапные срочные задачи.

ИТ-нагрузка в бизнесе любой организации делится на два слагаемых: постоянную и переменную

Ситуация №2: Расширение или модернизация инфраструктуры

Если в компании планируется расширение или обновление инфраструктуры — это хороший повод задуматься о том, а не перейти ли в облако, оставив свою площадку в качестве резервной.

Дело в том, что любые манипуляции с собственным ИТ-оборудованием ведут к ощутимым капитальным затратам. Скорее всего выгоднее будет направить эти средства на развитие бизнеса, а поддержку ИТ-инфраструктуры доверить облачному провайдеру.

Ситуация №3: Нужно пространство для экспериментов

Когда появляются новые направления и разработки, которые нужно протестировать, лучшим вариантом считаются облачные платформы. Они обладают всеми нужными средствами для разработки и тестирования и дают свободу для экспериментов без необходимости управлять инфраструктурой.

Главное преимущество облачных технологий — в возможности постепенно расширять количество арендуемых ресурсов. Компаниям, работающим с виртуальными ресурсами в облаке, не нужно планировать и закупать оборудование заранее. Пользователям облака достаточно вовремя определить потребности в ресурсах для выполнения текущих задач. Поэтому облачные технологии подойдут малому бизнесу, который только начинает наращивать нагрузку и развивать инфраструктуру, а также проектам, находящимся в фазе активного роста.

Ситуация №4: Пандемия и другие неожиданные факторы

Пандемия нагрянула неожиданно и наглядно показала преимущества облачной модели потребления ресурсов. И дело здесь не только и не столько в пандемии и вынужденной удаленной работе, сколько во внезапности изменений.

Любое внезапное событие требует от бизнеса быстрой реакции, а быструю реакцию проще всего достичь в облачной среде, так как у провайдера всегда есть запас по мощности именно той инфраструктуры, которая сейчас нужна клиенту.

Именно благодаря облачным технологиям многим организациям удалось поддерживать бесперебойную работу и даже увеличить прибыль во время пандемии. Это произошло из-за оптимизации расходов на инфраструктуру и уменьшения нагрузки на сотрудников. Многие компании считают облачные технологии эффективным способом работы в условиях нестабильного состояния рынка.

Ситуация №5: Сжатые сроки реализации проекта при долгих сроках поставки оборудования

Компаниям, которые пользуются облачными технологиями, не нужно планировать и заказывать оборудование на годы вперед. Не нужно и экстренно закупать дорогое оборудование с длинными сроками поставки ради реализации той или иной идеи. Облачная инфраструктура позволяет запрашивать ресурсы в тот момент, когда они необходимы.

При этом так же быстро от вычислительных мощностей можно отказаться и сократить количество виртуальных машин. Такая гибкость облака позволяет организациям использовать ресурсы на полную мощность и экономить в случае их простоя.

Тем не менее, прежде чем переходить на облачные ресурсы, стоит внимательно оценить все возможности и определить, какой из вариантов внедрения наиболее оптимальный для конкретного бизнеса.

Совет по экономии №1: раздельная тарификация постоянных и переменных нагрузок

Как уже было сказано выше, ИТ-нагрузка любого бизнеса делится на постоянную и переменную части. Переменную нагрузку выгоднее оплачивать по модели pay-as-you-go, которая позволяет клиентам не переплачивать за ресурсы в те периоды времени, когда они не задействованы. Модель pay-as-you-go подойдет для большинства компаний, где потребление ресурсов варьируется и нестабильно.

Однако в случае с арендой виртуальных вычислительных мощностей (IaaS) может использоваться еще один вариант — reservation pool. Он подойдет в случае, если нагрузки на проекте известны заранее или могут быть определены однозначно. С помощью варианта reservation pool можно зарезервировать необходимые ресурсы и платить за них по фиксированному тарифу.

Хотя эта модель оплаты оказывается менее гибкой, чем pay-as-you-go, она предлполагает максимальные скидки к действующим тарифам и отлично подходит для проектов, где требуется стабильная поставка известного количества мощностей.

Совет по экономии №2: Управление облачными ресурсами

Один из вариантов экономии при использовании облачных сервисов — управление ресурсами и их оркестрация. Основная цель — добиться включения или выключения виртуальных машин по мере увеличения или снижения нагрузки на них. Например, можно настроить автоматическое выключение нод, которое будет зависеть от количества задач.

Совет по экономии №3: Установка лимитов потребления

Панель управления IaaS большинства провайдеров позволяет настроить максимальные лимиты потребления вычислительных ресурсов. Это нужно на случай технических сбоев или элементарной ошибки разработчика: случайно созданный бесконечный цикл может привести к резкому росту потребляемых ресурсов.

Если программу не остановить, за потраченные ресурсы придется дорого заплатить. Помимо общей внимательности помочь в этой ситуации призваны настраиваемые лимиты потребления IaaS.

Совет по экономии №4: задействуйте силы и экспертность провайдера

На рынке складывается необычная ситуация. С одной стороны, клиенты говорят о том, что для работы в облаках нужны опытные специалисты. С другой стороны, провайдеры заявляют, что готовы помогать клиентам, а переход в облака стоит рассматривать как снижение фонда оплаты труда для компании, а не его увеличение.

Истина кроется, судя по всему, в боязни клиентов обращаться с вопросами к своему провайдеру. Однако лучше всего свою инфраструктуру и сильные стороны знает именно провайдер. Кроме того, совокупный опыт ИТ-специалистов крупного провайдера всегда выше опыта нескольких человек в ИТ-отделе организации, для которой отрасль ИТ, собственно, и не является основной.

Таким образом, всем компаниям, которые уже работают в облаке или только планируют переход в IaaS, можно посоветовать более плотно общаться с провайдерами и более полно рассказывать особенности своей инфраструктуры, сервисов и ПО.