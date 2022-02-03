Создан специализированный процессор для ИИ, работающий «в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров»

Компания Qpisemi анонсировала скорый выпуск процессоров специально для приложений, связанных с искусственным интеллектом, которые «в 100 раз мощнее» GPU, используемых в дата-центрах.

ИИ номер два

Индийская компания Qpisemi анонсировала новые процессоры, специально для решения задач, связанных с искусственным интеллектом. Разработчики утверждают, что эти чипы будут в 100 превосходить по производительности современные GPU, используемые в дата-центрах.

Процессоры AI 2.0, созданные на базе полупроводниковой фотоэлектроники, предполагается использовать в системах, предназначенных для решения таких задач как биоинформатика, разработка новых лекарственных препаратов, моделирование ИИ, оптимизация, создание метавселенных и производство оборудования.

Оптические процессоры используют для осуществления вычислений фотоны вместо электронов.

Процессоры AI20PXX будут стократно превосходить GPU нынешнего поколения, которые используются в дата-центрах, утверждают разработчики. Эти процессоры будут выпускаться в трёх вариантах. Первый - AI20P00 - нацелен на использования как раз в центрах обработки данных. AI2001 - в приложениях для метавселенных и смарт-автомобилей: измеряемая в терафлопсах производительность, дескать, обеспечит возможность создания полностью автономных транспортных средств.

Компания Qpisemi анонсировала скорый выпуск процессоров специально для приложений, связанных с ИИ

Вариант AI2002 нацелен на приложения малого форм-фактора, связанные с безопасностью и видеонаблюдением.

Разработчик процессоров также утверждает, что они будут отличаться пониженным уровнем нагрузки на экологию.

Более передовая технология

«Технология AI 2.0 - более передовая, чем существующие технологии машинного обучения (ML) и глубоких нейронных сетей (DL), - утверждает доктор Нагендра Нагараджа (Nagendra Nagaraja), глава Qpisemi и её родительской компании Qpi Technology. - AI 2.0 позволит эффективно генерировать важную информацию в режиме реального времени, в некоторых задачах достигая уровня человеческого разума. AI 2.0 позволит моделировать неочевидное поведение с точностью, недоступной сегодняшним DL/ML-технологиям. Это позволит точно моделировать такие мегаструктуры как пандемическое распространение заболеваний, экономические системы, транспортные сети, приложения метаверса и продвинутое производство. AI 2.0 окажет особенно глубокое воздействие на технологии производства... и изменит способ работы с сетями поставок».

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Нагараджа также отметил, что именно фотоэлектроника является будущим ИИ-технологий, обеспечивая массивный параллелизм вычислений на уровне, современным технологиям недоступном.

«Реализация ИИ-приложений будет требовать всё большей производительности, и рано или поздно станет очевидно, что простым увеличением количества одновременно работающих CPU/GPU текущего поколения проблему не решить, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - Запрос на принципиально новые процессоры уже сформировался, и различные разработчики пытаются решить эту задачу разными способами. Какой из них окажется эффективнее, покажет время».

Опытные образцы новых процессоров компания планирует представить в конце 2022 г.