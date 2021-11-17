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Пандемия породила бум ИТ-вакансий. Большая их часть достается женщинам

Из почти 60 тыс. ИТ-вакансий, открытых в Великобритании за III квартал 2021 г., 71% заняли женщины. Всего за два года в ИТ-специалистов женского пола в стране прибавилось почти на 200 тыс. Эксперты начинают считать, что если рост сохранится, то исторически сложившийся в ИТ-сфере гендерный дисбаланс в пользу мужчин просуществует недолго.

Женщины захватывают ИТ

В III квартале 2021 г. в Великобритании была зафиксирована нетипичная для глобальной сферы информационных технологий статистика. Более половины всех созданных за этот период рабочих мест в ИТ-отрасли получили специалисты женского пола, пишет портал ZDnet со ссылкой на данные Управления национальной статистики (УНС, Office for National Statistics, ONS).

С 1 июля по 30 сентября 2021 г. в Британии было открыто 58 тыс. новых ИТ-вакансий. Из них 41 тыс. достались женщинам, тогда как кандидаты-мужчины поделили между собой оставшиеся 17 тыс. мест. В процентном соотношении это 71% к 29% соответственно.

По мнению ряда опрошенных ZDnet экспертов, основной причиной притока женщин в ИТ-сферу, по крайней мере, в Великобритании, является повсеместный рост популярности удаленной работы. Он спровоцирован глобальной пандемией коронавируса.

Такого мнения придерживается, в частности, исполнительный директор британской компании Harvey Nash Group Бев Уайт (Bev White), занимающейся рекрутингом кадров и ИТ-аутсорсингом. С его слов, происходящее на рынке труда является только началом, и дальнейшая популяризация удаленной и гибридной работы пойдет лишь на пользу специалистам-женщинам.

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Женщин-айтишников становится больше, но их зарплаты пока ниже в сравнении с мужскими

«За последние два года в ИТ-сфере Британии появилось 150 тыс. рабочих мест, созданных для женщин. Если эта тенденция сохранится, мы сможем увидеть реальные изменения в гендерном дисбалансе, который долгое время существовал в сфере технологий», – заявил Уайт.

Статистика не в пользу мужчин

Данные УНС гласят, что в III квартале 2021 г. в британском ИТ-секторе было занято в общей сложности 1,6 млн человек. По данным сайта CountryMeters, на 17 ноября 2021 г. в стране проживало немногим более 68,5 млн человек.

1,6 млн айтишников – это приблизительно на 69 тыс. больше в сравнении с аналогичным периодом коронавирусного 2020 г. Если же сравнивать с третьей четвертью допандемийного 2019 г., то их прирост составил 186 тыс. человек.

Согласно статистике УНС, количество женщин, работающих в технологическом секторе Великобритании, выросло на 150 тыс. человек по сравнению с апрелем-августом 2019 г. Итоговый рост за два года составил 39%.

В чем выгода для работодателей

Некоторые эксперты уверены, что рост числа женщин в ИТ-сфере может быть напрямую выгоден компаниям. Так считает Лиза Хенеган (Lisa Heneghan), директор по цифровым технологиям британской консалтинговой компании KPMG.

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Бизнес

«Существует множество свидетельств того, как более широкое разнообразие (гендерное; – прим. CNews) и инклюзивность могут обеспечить значительные коммерческие выгоды и преимущества для всех предприятий. Примеры включают более высокие финансовые показатели, повышение творческих способностей и инноваций, меньшее количество прогулов, более сильное удержание талантов и большее удовлетворение сотрудников своей работой», – заявила Хенеган в интервью ZDnet.

Гендерное неравенство пока никуда не денется

Пока британские аналитики фиксируют стремительный рост в стране числа айтишников женского пола, американские ученые ищут доказательства того, что ИТ-сфера больше подходит мужчинам, нежели женщинам. Еще в августе 2020 г. они объяснили, почему мужчины лучше женщин как в науке и инженерии, так и в информационных технологиях.

По их мнению, всему виной вовсе не уровень знаний, поскольку у специалистов обоих полов он находится на примерно одном уровне. Проблема кроется в отношении женщин к результатам своего труда. Представительницы прекрасного пола, как выяснилось, демонстрируют значительно менее высокую степень уверенности в себе и в своем опыте в ИТ-сфере по сравнению с мужчинами.

Доказательства этому, полученные на основе ряда проведенных исследований, привели профессоры бизнес-школы Вилланова из университета Вилланова (Пенсильвания, США) Уильям Вагнер (William Wagner) и Мэтью Либераторе (Matthew J. Liberatore). Они изучили, насколько хорошо мужчины и женщины, работающие в ИТ-сфере на не самых высоких и не самых низких должностях, справляются с выполнением задач, требующих определенных вычислений, а также спросили, как они оценивают свои навыки.

Кроме того, женщины, работающие в ИТ, нередко зарабатывают меньше своих коллег мужского пола. В сентябре 2021 г. CNews писал, что подобное проявляется, в частности, в сфере разработки ПО. В США программистки получают в пределах $126 тыс. в год или около 84% средней «мужской» зарплаты ($150 тыс.).

Эльяс Касми

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