У человечества кончились деньги на новые смартфоны. Население скупает старье

Мир переходит на б/у смартфоны

Мировой рынок бывших в употреблении (б/у) смартфонов, согласно прогнозу исследовательской компании IDC, по итогам 2020 г. увеличится на 9,2% в сравнении с 2019 г. Общий объем поставок б/у устройств составит 225,4 млн штук, что на 18,9 млн превосходит прошлогодний показатель.

Аналитики IDC считают, что к 2024 г. мировые продажи подержанных гаджетов достигнут 351,6 млн штук на сумму в $65 млрд, продемонстрировав совокупный среднегодовой темп роста на уровне 11,2% в период с 2019 по 2024 г.

Напомним, в сентябре 2020 г. IDC предсказывала, что около 73% всех продаж смартфонов по итогам 2020 г. придется на модели ценового диапазона ниже $400. Эксперты отмечали, что в условиях нестабильности мировой экономики покупатели все чаще интересуются устройствами с низкими и средними ценами, поскольку их приоритеты смещены на предметы первой необходимости.

Аналитики IDC считают, что глобальный рынок подержанных смартфонов будет расти в среднем на 11,2% в год до 2024 г.

В результате, согласно прогнозу IDC, суммарная выручка от продаж смартфонов во всем мире снизится по итогам 2020 г. до $422,4 млрд, что на 7,9% меньше по сравнению с выручкой в размере $458,5 млрд по итогам 2019 г.

«В отличие от сокращающегося в последнее время рынка новых смартфонов, который, согласно прогнозам, продемонстрирует минимальный рост в ближайшие несколько лет, рынок подержанных устройств не показывает никаких признаков замедления нигде в мире, – говорит Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), менеджер по исследованиям Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker IDC. – Восстановленные и бывшие в употреблении устройства по-прежнему являются экономически эффективными альтернативами как для рядового потребителя, так и для бизнеса, желающих сэкономить при покупке смартфонов. Более того, у поставщиков появляется возможность продвигать более доступные восстановленные устройства на рынках, где они не до этого не были представлены. Это помогает им развивать собственный бренд, а также экосистему приложений, услуг и аксессуаров».

Trade-in разгоняет вторичный рынок

Столь значительное увеличение рынка б/у смартфонов, к которым аналитики относят как проданные «с рук», так и восстановленные (refurbished) производителем девайсы, по мнению экспертов, во многом обусловлено взрывным ростом популярности услуг trade-in – обмена старых гаджетов на скидку на приобретение новых – в странах с развитой экономикой. Здесь trade-in воспринимается как своего рода субсидия на обновление девайса. Как отмечают аналитики IDC, продажи дорогостоящих флагманских моделей смартфонов сегодня в значительной степени опираются на программы trade-in.

Производители смартфонов вроде Apple, Samsung и Huawei запустили собственные программы trade-in, носящие агрессивный характер, отмечают в IDC. Телеком-операторы, в свою очередь, предложили потребителю комплексный продукт, включающий одновременно набор дополнительных профильных услуг и обмен устройств по trade-in.

Хотя объем продаж в 2020 г. и оказался ниже, чем ожидали эксперты, рынок б/у смартфонов все же продемонстрировал более оптимистичные результаты по сравнению с рынком новых. Последний, по прогнозу аналитиков IDC, сократится на 6,4% по итогам 2020 г.

«Хотя пандемия COVID-19 создала проблемы кадрового и логистического характера для игроков вторичного рынка, большая часть участников отрасли смогла удовлетворить спрос на восстановленные смартфоны. Инвестировавшие в технологии будут хорошо подготовлены к периоду восстановления после пандемии». – считает Уилл Стофега (Will Stofega), программный директор подразделения мобильных телефонов IDC.

В 2021 году рынок смартфонов ожидает восстановление

По мнению экспертов Trendforce, мировой рынок смартфонов в 2021 г. ожидает постепенное восстановление и даже некоторый рост.

В 2021 г. Trendforce прогнозирует рост глобальных продаж смартфонов до 1,36 млрд штук. Это на 9% превысит продажи 2020 г., предварительно оцениваемые аналитиками в 1,25 млрд единиц техники, что, в свою очередь, на 11% меньше чем было продано в рекордном 2019 г.

Среди ключевых тенденций наступившего года аналитики отмечают продолжение роста спроса на новые смартфоны 5G на замену устаревшим устройствам, увеличение спроса на развивающихся рынках, а также рекордное падение рыночной доли Huawei.