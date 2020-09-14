Instagram хочет брать с пользователей деньги

Патент Facebook

Социальная сеть Instagram рассматривает возможность введения платы за публикацию активных ссылок в описании фотографии, пишет издание The Verge со ссылкой патентую заявку, размещенную на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

В заявке на выдачу патента под номером 15/007,118, поданной материнской компаний Instagram – Facebook – в конце января 2016 г., описана следующая схема работы системы платных ссылок в социальных сетях: если онлайн-система обнаруживает, что в тексте подписи присутствует строка, которая распознается как ссылка, то система предлагает пользователю, публикующему запись, заплатить комиссию в обмен на создание ссылки.

Документ содержит иллюстрации, наглядно демонстрирующие работу системы платных ссылок в Instagram. При попытке добавить интернет-адрес к подписи на экране возникает всплывающее окно. В нем пользователю предлагается ответить на вопрос, готов ли он заплатить $2 за то, чтобы сделать ссылку активной. Активной, напомним, считается ссылка, перейти по которой можно просто нажав на нее, без необходимости копировать и вставлять ее в строку браузера самостоятельно.

Выдержка из заявки на патент Facebook, которая иллюстрирует процесс взимания платы за публикацию ссылки в Instagram

Патентная заявка Facebook была одобрена американским профильным ведомством 8 сентября 2020 г. Полученному компанией патенту присвоен идентификационный номер US 10,769,731 B2.

Востребованная функция

Невозможность опубликовать ссылку на статью, продукт или что-либо другое давно является одной из самых больших претензий к Instagram со стороны пользователей, отмечает The Verge.

Большинство пользователей социальной сети в качестве альтернативы указывают ссылку в биографии, а проверенные пользователи или обладатели как минимум 10 тыс. подписчиков могут добавлять ссылки в так называемые сториз. Вопрос в том, захотят ли лидеры мнений Instagram, бренды и другие пользователи платить за каждую ссылку. Но, если система, описанная в патенте, все же будет реализована на практике, Instagram может получить очень простой источник дохода, отмечает издание.

Всего лишь патент

Однако, как и в случае с любым патентом, следует иметь в виду, что компании нередко подают заявки на патенты на продукты и сервисы, которые так никогда и не увидят свет. Поэтому платные ссылки в Instagram могут и не появиться вовсе.

К слову, в апреле 2018 г. глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в ходе выступления на открытых слушаниях в Конгрессе США допустил возможность появления платной версии крупнейшей в мире социальной сети, в которой не будет рекламы.

Instagram и ее проблемы с безопасностью

Instagram принадлежит компании Facebook с 2012 г., также владеющей одноименной социальной сетью. В марте 2019 г. Facebook уличили в хранении паролей сотен миллионов пользователей соцсети и Instagram. Наличие проблемы социальная сеть официально признала лишь тогда, когда сторонний специалист по информационной безопасности со связями внутри компании рассказал о ней в интернете.

В июле 2019 г. независимый исследователь в области безопасности обнаружил в мобильной версии Instagram уязвимость, которая позволяла злоумышленнику за считаные минуты сбросить пароль для совершенно любой учетной записи и получить над ней полный контроль.