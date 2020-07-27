В «Сбербанк-онлайн» сбой. Недоступны переводы и даже собственные счета

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В мобильном приложении Сбербанка произошел крупный сбой. Пользователи лишены возможности переводить деньги, оплачивать мобильную связь и не могут посмотреть остаток средств на своих счетах.

Все сломалось

Днем 27 июля 2020 г., примерно в 13.00 по Москве, в мобильном приложении «Сбербанка» произошел крупный сбой. Части пользователей были недоступны их счета, а также услуги, связанные с переводом денег.

В частности, в приложении «Сбербанк онлайн» под Android нельзя отправлять деньги клиентам как самого Сбербанка, так и других финансовых организаций. Перенос средств между картами одного клиента тоже не был доступен, как и оплата услуг, к примеру, мобильной связи, через онлайн-банкинг. По информации портала DownDetector, максимальное число отзывов о сбое в приложении превысило 700.

Редакция CNews подтвердила неработоспособность приложения под Android. Любые данные, в той или иной степени связанные с финансами пользователя, были недоступны.

Карта сбоев в приложении Сбербанка

На запрос CNews представители Сбербанка ответили следующее: «В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения “Сбербанк онлайн”. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства».

В то же время на момент публикации материала Android-версия приложения продолжала работать нестабильно. Тесты показали, что в четырех случаях из пяти было невозможно получить доступ к личным счетам. На пятый раз, когда данные счетов отображались, не работал перевод между собственными счетами или другим клиентам банка.

Кто пострадал

Согласно ресурсу DownDetector, со сбоями в работе «Сбербанк онлайн» столкнулись жители, преимущественно, центральной и южной части России. В подавляющем большинстве случаев (84%) они жаловались на невозможность совершения операций с денежными средствами, но также фиксировались случаи отказа приложения на этапе авторизации пользователя (11%).

Во время сбоя в «Сбербанк онлайн» не отображалась даже информация о счетах

Как сообщили CNews представители Сбербанка, проблемы у пользователей мобильного приложения наблюдались «в течение нескольких минут».

Сбой продолжался не несколько минут, как сообщили представители банка, а как минимум больше часа

Между тем, судя отзывам клиентов, они не могли воспользоваться им как минимум в течение часа. Некоторым пользователям все же удавалось осуществить процедуру перевода денег. В их случае указанная ими сумма списывалась с их счета, но не доходила до получателя.

Многократные сбои

Столь крупный сбой в «Сбербанк-онлайн» произошел во второй раз за два месяца лета 2020 г. Первым стал случай 1 июня 2020 г.

Реакция пользователей

Как сообщал CNews, в первый день лета, начиная примерно с 09:00 по Москве, пользователи стали отмечать первые сбои в функционировании мобильного приложения Сбербанка. На пике число отзывов о сбоях в работе приложения на сайте DownDetector достигло 528.

На вопрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Максимальное количество проблем у онлайн-клиентов дистанционных сервисов банка наблюдалось в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге.

По данным ресурса Downdetector, предыдущий заметный сбой в работе интернет-ресурсов Сбербанка наблюдался днем 25 мая 2020 г. В тот раз было зарегистрировано на пике 140 сбоев, инциденты с неработающими сервисами наблюдались на протяжении нескольких часов.