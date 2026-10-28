AIDA tech запустила SamurAI Platform для создания и управления корпоративными ИИ-агентами

AIDA tech представила SamurAI Platform — платформу для создания и работы с корпоративными ИИ-агентами на базе больших языковых моделей. Созданные на ее базе агенты помогают сократить трудозатраты на рутинные задачи до 30%. Об этом CNews сообщил представитель AIDA tech.

Решение включает в себя более 100 встроенных инструментов для работы с документами, поиска информации и взаимодействия с корпоративными системами. И их число постоянно возрастает. Кроме того, пользователям доступна библиотека из более чем 580 готовых навыков, которые объединяют инструменты в различные конфигурации, расширяют возможности агентов и позволяют адаптировать их под конкретные рабочие задачи. Например, инструменты обеспечивают чтение счетов и данных в учетной системе, а навык – подготавливать отчеты о расхождениях.

«Мы собрали в SamurAI Platform наиболее универсальные и востребованные сценарии использования ИИ-агентов в корпоративной среде. Развернув ее, компания может быстрее и дешевле развертывать и масштабировать пилоты, чем при самостоятельной разработке. По данным исследования «К2Тех» запуск одного пилотного ИИ-проекта с нуля обходится крупному бизнесу в среднем в 5–10 млн рублей. По нашей оценке, единая платформа для работы с корпоративными ИИ-агентами может сократить эти затраты в 2-3 раза», — отметил Никита Костенчук, директор по развитию агентских ИИ-платформ AIDA tech.

SamurAI Platform поддерживает подключение более 10 LLM-провайдеров с возможностью бесшовного переключения между ними и интегрируется с корпоративными информационными системами и базами знаний. После настройки и тестирования агенты становятся доступны сотрудникам через веб-интерфейс, корпоративную почту и мессенджеры. Взаимодействовать с ними можно как с помощью текстовых запросов, так и голосом. При этом у каждого сотрудника формируется персональный контекст взаимодействия с агентом: он учитывает историю запросов, сохраняет значимую информацию и использует ее при выполнении последующих задач. Это позволяет сотрудникам не повторять одни и те же вводные при каждом обращении. Решение можно развернуть в инфраструктуре заказчика.

Агенты выполняют задания по запросу сотрудника или по расписанию, при этом границы их самостоятельной работы определяет компания. Администраторы устанавливают правила доступа к данным и инструментам, а владельцы сценариев настраивают помощников для своих подразделений в рамках заданных ограничений. Например, агент для бухгалтерии может разобрать счета и акты из почты, сверить реквизиты и суммы, создать черновики документов в учетной системе, а спорные случаи передать сотруднику.

Контроль сохраняется и после запуска: действия агентов фиксируются в журнале, а средства мониторинга позволяют отслеживать качество ответов, время обработки запросов и потребление токенов. Так компания может оценивать не только результат выполнения задач, но и ресурсы, затраченные на их автоматизацию.

SamurAI Platform уже доступна компаниям в пробном доступе.