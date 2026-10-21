Совместимость Solar SafeInspect и «Ред ВИРТ» для контроля привилегированного доступа в виртуальной среде

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, и отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость платформы для управления привилегированным доступом (PAM-системы) Solar SafeInspect и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред ВИРТ». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Теперь клиенты могут использовать оба решения в одной инфраструктуре без перестройки действующих процессов контроля привилегированного доступа: подключить Solar SafeInspect к уже развернутой «Ред ВИРТ» или перейти на «Ред ВИРТ», сохранив используемую PAM-систему.

«Подтверждение совместимости Solar SafeInspect с «Ред ВИРТ» — важный этап в развитии нашего технологического партнерства с ГК «Солар». Теперь клиенты могут применять средства контроля привилегированного доступа в виртуальной среде, централизованно управлять подключениями к критическим ресурсам и обеспечивать безопасность сессий пользователей», – сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

Если компания уже использует «Ред ВИРТ», Solar SafeInspect позволяет централизованно контролировать привилегированные подключения к виртуальной инфраструктуре: предоставлять защищенный доступ к ИТ-ресурсам, фиксировать действия пользователей и подтверждать запросы на доступ к критическим системам. Если Solar SafeInspect уже работает у заказчика, при переходе на «Ред ВИРТ» эти процессы не нужно выстраивать заново для новой виртуальной среды.

Подрядчики и внешние специалисты могут получать повышенные права на ограниченный срок для настройки, обслуживания или поддержки систем. Solar SafeInspect позволяет контролировать такие подключения и сохранять историю действий пользователя для последующего анализа.

«При развитии инфраструктуры у ИБ-службы не должно появляться отдельных правил контроля для каждой новой платформы. Чем больше администраторов и подрядчиков работают с критическими ресурсами, тем важнее сохранять единый процесс выдачи доступа, контроля сессий и анализа действий. Совместимость с «Ред ВИРТ» позволяет использовать Solar SafeInspect в этой логике и после изменения платформы виртуализации», – сказал Альберт Газизов, руководитель продукта Solar SafeInspect ГК «Солар».