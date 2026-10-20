«ПланФикс» запустил ИИ-конфигуратор для внедрения системы за три минуты

Новый ИИ-конфигуратор «ПланФикса» позволяет автоматически настраивать систему по текстовому описанию бизнес-процессов. Инструмент сокращает время первоначального внедрения: вместо ручной настройки пользователь описывает задачу, после чего ИИ формирует готовое рабочее пространство. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

Среднее время создания рабочего пространства с помощью ИИ-конфигуратора «ПланФикса» составляет 2 минуты 50 секунд. С марта 2026 г. ИИ настроил уже более 1000 пространств.

150 символов вместо многостраничного ТЗ

Для начала работы достаточно описать компанию и ее бизнес-процессы — запрос может состоять даже из одного слова. ИИ анализирует описание и создает карточки задач, клиентов и сделок, добавляет необходимые поля и этапы, настраивает доски, таблицы, календари, отчеты, дашборды, меню и фильтры.

Чем подробнее описаны процессы, тем точнее конфигуратор настроит рабочее пространство. При этом детальное техническое задание не требуется: 58% запросов пользователей содержали менее 150 символов. Даже короткого описания достаточно, чтобы получить рабочий каркас, который после генерации можно проверить и доработать под свои задачи.

Какие процессы настраивают с помощью ИИ

С марта 2026 г. пользователи чаще всего обращались к конфигуратору для настройки следующих процессов (один запрос мог содержать задачу по автоматизации сразу нескольких из них): продажи и CRM — 32,5%; договоры и документооборот — 16,2%; финансы и бухгалтерия — 15,3%; учет заказов — 13,7%; производство — 11,3%; HR и работа с сотрудниками — 9,4%; склад и остатки — 8,4%; логистика и доставка — 7,6%; закупки и поставщики — 6,2%.

ИИ-инструменты «ПланФикса»

Конфигуратор входит в экосистему ИИ-инструментов «ПланФикса», которые используются на разных этапах работы с системой.

ИИ-агент «Суммаризатор» формирует краткие сводки по задачам. «Датамайнер» извлекает информацию из переписок и заполняет поля системы, а «Интервьюер» собирает и структурирует ответы клиентов. Также в «ПланФиксе» есть ИИ-чат, он работает с данными и задачами внутри аккаунта.

Инструменты ИИ в «ПланФиксе» закрывают полный жизненный цикл системы: от сборки пространства с нуля до повседневной автоматизации рутинных задач.