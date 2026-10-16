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«Росатом», «Прософт-Системы» и «Реглаб» объединят усилия в автоматизации энергетики и промышленности

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») подписало соглашения о партнерстве с ООО «Прософт-Системы» и ООО «Реглаб» (входит в ГК «Прософт-Системы»). Компании объединят накопленный опыт разработки оборудования, программного обеспечения и внедрения систем управления для развития российских компетенций в автоматизации. Соглашения предусматривают совместную разработку решений и реализацию проектов на объектах использования атомной энергии, промышленных производствах и в возобновляемой энергетике. Сотрудничество направлено на повышение эффективности и надежности работы российской промышленности и энергетики. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

«Наш опыт эффективной производственной кооперации сейчас работает на развитие атомной энергетики IV поколения – выдачу мощности энергоблока проекта „Прорыв“ будет контролировать наше совместное решение. Планируем работать в части промышленной автоматизации, объединяя компетенции под конкретные задачи производства: от генерации до добычи сырья. При этом наш общий приоритет остается прежним: обеспечить надежную и эффективную работу важнейших промышленных и энергетических объектов», – сказал генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

Еще одним направлением сотрудничества станет создание автоматизированных систем учета электроэнергии. Они собирают данные для расчетов с поставщиками и позволяют отслеживать, сколько энергии расходуется на отдельных участках производства. Это помогает предприятиям контролировать потребление, выявлять потери и находить возможности для снижения энергозатрат.

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«Наши решения уже применяются в атомной отрасли, совместные проекты продолжаются. Теперь мы расширяем сотрудничество в промышленной автоматизации и планируем совместные проекты в возобновляемой энергетике. Объединение опыта позволит предлагать предприятиям решения с учетом наиболее высоких требований конкретных технологических производств, что послужит укреплению стратегических отраслей, внесет вклад в обеспечение ее технологического суверенитета», — сказал глава ГК «Прософт-Системы» Александр Распутин.

«Программируемые контроллеры "Regul“ положительно зарекомендовали себя в различных системах управления технологическими процессами. Развитие российских компетенций в автоматизации не ограничивается созданием оборудования и программного обеспечения. Не менее важно готовить специалистов, которые будут эксплуатировать эти системы. Вместе с подразделениями "Росатома“ продолжим развивать учебно-методическую базу для подготовки и переподготовки сотрудников предприятий, связывая обучение с практическими задачами производства», — добавил генеральный директор ООО «Реглаб» Андрей Ульянов.

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