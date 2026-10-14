TrustGate успешно протестирован для работы с ЕСИА по ГОСТ TLS

Универсальный шлюз TrustGate, разработанный компанией ИИТ, успешно прошел тестирование на взаимодействие с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) в продуктивной среде по защищенному каналу связи с использованием ГОСТ TLS. Подключение по ГОСТ TLS уже доступно клиентам ИИТ. Об этом CNews сообщили представители ИИТ.

Тестирование проводилось в рамках совместного проекта с хостинговой компанией, которая уже использует СПО TrustGate. Специалисты компании ИИТ выполнили подключение шлюза для взаимодействия со СМЭВ, ЕСИА и ЕБС TrustGate к продуктивной среде ЕСИА и подтвердили работоспособность интеграции по каналу, защищенному протоколом TLS 1.2 с использованием российского криптонабора. Для шифрования применяется алгоритм «Магма» (в рамках стандарта ГОСТ Р 34.12-2015) в режиме MAGMA-OMAC (с аутентифицированным шифрованием) и длиной ключа 256 бит.

В ходе тестирования были проверены ключевые сценарии: идентификация пользователей и получение данных из ЕСИА. Настройка подключения заняла два дня. С 18 сентября 2026 г. система работает в промышленном режиме без сбоев или проблем совместимости. По результатам эксплуатации заказчик принял решение о подключении к TrustGate еще одной компании.

Успешное тестирование подтверждает, что TrustGate полностью соответствует новым регуляторным требованиям и может быть использован организациями для прямого подключения к ЕСИА без необходимости разворачивания дополнительной инфраструктуры взаимодействия через СМЭВ. Это существенно упрощает и удешевляет интеграцию.

Возможность подключения по ГОСТ TLS уже доступна клиентам ИИТ. Организации могут выбрать оптимальный сценарий интеграции в соответствии с архитектурой своей информационной системы. Техническая документация и доступ к тестовому контуру TrustGate предоставляются по запросу.

«С 1 января 2027 г. вступают в силу обновленные требования к взаимодействию с ЕСИА, предусматривающие обязательное использование сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) для защиты канала связи. Мы заблаговременно провели комплексную проверку в реальных условиях, чтобы наши заказчики могли перейти на новый стандарт без рисков и с минимальными доработками. Полученные результаты тестирования подтверждают высокий уровень зрелости нашего продукта и готовность к внедрению даже в условиях ужесточающихся требований к информационной безопасности», – сказал Александр Володин, владелец продукта TrustGate в компании ИИТ.