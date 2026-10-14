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«КИОН» запустил каталог аудиокниг

Онлайн-кинотеатр «КИОН» расширил возможности пользовательского опыта: теперь аудитория может слушать аудиокниги, предоставленные сервисом «КИОН Строки», непосредственно в приложении для ТВ-устройств. Уже сейчас стали доступны более 230 произведений, пользующихся наибольшим спросом слушателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каталог доступен в приложении для ТВ-устройств с системами Smart TV и Android TV. Навигация построена по аналогии с сериалами: отдельная глава произведения представлена как самостоятельный эпизод. Пользователь может выбрать нужную часть книги через привычный интерфейс онлайн-кинотеатра и продолжить прослушивание с нее.

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Аудиокниги собраны на витрине «КИОН» в одном разделе, который поделен на семь категорий: «Детективы и триллеры», «Классика», «Романтика», «Биографии и нон-фикшн», «Современная проза», «Фэнтези и фантастика» и «Для детей». Всего на старте пользователям доступно более 230 произведений собственного издательства «Строки», среди которых «Мастер и Маргарита», «Черная рука», «Вариация», «Игра в городки», произведения серии «Лесовички» и др.

Андрей Иванов, руководитель по продукту и технологиям кластера «КИОН»: «Запуск каталога аудиокниг стал одним из первых этапов более глубокого кросс-сервисного проникновения внутри кластера. В рамках этого обновления рассматриваются такие продуктовые решения, как создание полноценного плеера для аудиокниг с возможностью синхронизации прослушиваний между “КИОН” и “КИОН Строками”, а также формирование общего раздела избранного контента. Эти шаги нацелены на консолидацию ресурсов кластера для масштабирования единого пространства досуга и развлечений».

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