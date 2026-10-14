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«Инфосистемы Джет» провела независимую оценку Solar SIEM: решение рекомендовано для использования в клиентских проектах

ГК «Солар» и компания «Инфосистемы Джет» завершили пилотирование Solar SIEM. В ходе тестирования специалисты интегратора проверили работу решения под нагрузкой до 10 тыс. событий в секунду (EPS). По итогам пилота «Инфосистемы Джет» включила Solar SIEM в продуктовый портфель для использования в проектах своих клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Компания ежегодно реализует более 1000 комплексных ИТ-проектов, более 300 из них – в сфере информационной безопасности. Поэтому перед включением нового решения в портфель интегратор проводит техническую оценку его возможностей и готовности к использованию в клиентских проектах.

Solar SIEM объединяет функции SIEM и SOAR в одном программном комплексе. Решение собирает и анализирует события информационной безопасности, выявляет потенциальные инциденты и позволяет автоматизировать их обработку и реагирование. Система обеспечивает полный жизненный цикл работы с инцидентами информационной безопасности – от сбора и анализа событий до автоматизированного реагирования. Использование единой платформы позволяет оптимизировать эксплуатацию системы мониторинга и реагирования и снизить совокупную стоимость владения до 40%.

Перед пилотом команда «Инфосистемы Джет» определила основные задачи: оценить производительность SIEM-системы «Солара», работу готового контента, подключение типовых источников событий, а также совместную работу механизмов детектирования и реагирования.

При нагрузочном тестировании на Solar SIEM подавали поток до 10 тыс. EPS. Архитектура решения на базе Kubernetes позволяет автоматически распределять вычислительные ресурсы по мере роста инфраструктуры и объема поступающих событий. SIEM-систему можно масштабировать без необходимости заново выстраивать ее интеграцию в инфраструктуре клиента.

Специалисты «Инфосистемы Джет» также протестировали готовые сценарии детектирования угроз, доступные в Solar SIEM из коробки и основанные на экспертизе Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, а также сбор событий из корпоративных источников. Отдельно проверяли связку SIEM и SOAR. При срабатывании правила корреляции Solar SIEM может автоматически получить дополнительную телеметрию из средств защиты, дополнить контекст инцидента и запустить предусмотренный сценарий реагирования. Это сокращает объем информации, которую аналитику приходится вручную собирать и сопоставлять в нескольких системах.

«Для нас при формировании продуктового портфеля важно понимать, какую практическую задачу решение может закрывать и какую роль оно занимает в комплексных работах по информационной безопасности. В случае с Solar SIEM мы увидели возможность предложить единый подход к мониторингу событий и автоматизации реагирования, включая использование готовой экспертизы и сценариев. Результаты пилотирования подтвердили для нас целесообразность использования решения в проектах клиентов», – сказали представители компании «Инфосистемы Джет».

«Для нас особенно ценна оценка специалистов «Инфосистемы Джет», поскольку они смотрят на Solar SIEM с позиции будущих клиентских проектов. Такая обратная связь позволяет оценить не только отдельные функции решения, но и его практическое применение в комплексных задачах по информационной безопасности. Включение Solar SIEM в портфель «Инфосистемы Джет» расширяет возможности использования решения в проектах по мониторингу и реагированию на инциденты», – сказал Александр Ненахов, менеджер продукта Solar SIEM ГК «Солар».

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