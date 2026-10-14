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IBS разработала универсальное решение для автоматизации консолидации отчетности

Группа компаний IBS создала на базе «» единое решение для централизованного сбора и обработки данных для крупных организаций c филиальной структурой. С его помощью можно существенно ускорить подготовку консолидированной отчетности по сети учреждений, а также повысить прозрачность и гибкость процессов. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

Разработанный IBS механизм подходит для компаний с большим количеством обособленных подразделений, у которых существует необходимость в периодическом предоставлении отчетности в головную организацию.

Технологически решение реализовано на платформе «». В его основе — модуль универсального обмена данными между базами-источниками и базой-приемником. На стороне каждого обособленного подразделения создаются экземпляры отчетов по стандартизированным формам. Далее они автоматически отправляются в централизованную базу данных через интеграцию «1С». Из собранных сведений формируется консолидированный отчет, который можно настраивать под запросы бизнеса, а при необходимости — детализировать вплоть до первичных данных.

В результате консолидированная отчетность готовится без ручного ввода и переноса данных между файлами. Система автоматически сверяет показатели разных форм, указывает согласующих и ответственных, позволяет отслеживать статус документов и контролировать сроки. Аналитики и опытные пользователи могут самостоятельно настраивать отчеты без привлечения разработчиков.

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Решение является универсальным, может использоваться в различных конфигурациях «1С» и не привязано к конкретной функциональной области.

Алеся Порватова, руководитель группы ЗУП IBS, сказала: «Наше решение может применяться в торговых и медицинских сетях, образовательных учреждениях и других организациях с распределенной структурой. Если в компании более десяти обособленных подразделений, которые ежемесячно сдают отчетность по различным показателям, инструмент будет крайне полезен. Решение IBS гибко и без сложных настроек адаптируется под конкретные бизнес-процессы и не влияет на обновления “1С”. Данные консолидируются в той же базе, где ведется учет, позволяя работать в формате одного окна. Процесс сбора и обработки информации становится прозрачным и легко контролируемым. Решение уже используется на практике и приносит заметные эффекты. Например, в одной из крупных компаний сроки подготовки консолидированных отчетов сократились с нескольких недель до нескольких часов».

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