«АрхиТех ИИ» и МГИМО развивают научно-технологическое сотрудничество в сфере разработки и применения ИИ

МГИМО и разработчик корпоративных ИИ-решений «АрхиТех ИИ» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместных научных исследованиях, технологических разработках и реализации образовательных программ в области ИИ для будущих специалистов социально-экономического профиля. Об этом CNews сообщил представитель «АрхиТех ИИ».

В первую очередь, речь идет о создании специализированного курса МГИМО на базе Kodik.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с одним из ведущих из передовых разработчиков интеллектуальных систем программирования. Образовательная программа на основе ИИ позволит студентам не только освоить готовые инструменты, но и научиться создавать собственных ИИ-агентов, базы знаний, скрипты автоматизации и другие разработки, который будут развиваться по мере накопления студентов собственных знаний в выбранной предметной области. Среди преподавателей и сотрудников МГИМО Kodik может быть задействован для ускорения научных исследований, создания интерактивных учебников и симуляторов, например в сфере принятия решений в вопросах международных отношений», – сказал проректор по цифровой трансформации МГИМО Евгений Погребняк.

Отдельное направление – адаптация платформы под задачи подготовки специалистов на иностранных языках с учетом опыта преподавателей МГИМО.

Соглашение между университетом и компанией «АрхиТех ИИ» направлено на развитие взаимодействия в сфере образования и искусственного интеллекта. Стороны договорились о совместной подготовке студенческих конференций и проектов, направленных на профессиональное развитие, в том числе в сфере ИИ-предпринимательства.

Компания «АрхиТех ИИ» развивает образовательные программы по грамотному внедрению искусственного интеллекта в высших учебных заведениях Российской Федерации. Обучение по программам в 2026 г. пройдут студенты более 40 вузов в разных регионах.

«Мы укрепляем партнерство с университетами и теперь нацелены на запуск образовательных программ для гуманитарных направлений. Эти студенты уже активно применяют искусственный интеллект в учебе, и в будущем он станет неотъемлемой частью их профессии, поскольку современный бизнес немыслим без ИИ. Это логичное продолжение нашей системной работы с вузами: мы не ограничиваемся теорией, а даем навыки грамотного и осознанного использования искусственного интеллекта на практике, – отметил Юрий Головко, директор по развитию «АрхиТех ИИ».