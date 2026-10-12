Разделы

ПО Софт Цифровизация Искусственный интеллект
|

«ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию «Когнитума» с инструментами контроля расходов на ИИ и развитием бизнес-сценариев

Группа компаний «ИТ-Экспертиза» выпустила версию 0.16 платформы «Когнитум» для корпоративного применения искусственного интеллекта (ИИ). В обновлении появились инструменты учета расходов, управления лимитами и распределения запросов между языковыми моделями. ИТ-службы могут видеть, кто и для каких задач использует ИИ, сколько это стоит и как загружены вычислительные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Обновление адресовано организациям, которые переходят от отдельных экспериментов к регулярному эффективному применению ИИ. «Когнитум» объединяет локальные и внешние языковые модели, корпоративные базы знаний и ИИ-агентов в единой среде с общими правилами доступа и учета.

Управление расходами на ИИ

В версии 0.16 появилась система тарифов и лимитов. Для подразделений и сотрудников можно определить доступные модели и ограничения на объем их использования за день, неделю или месяц. Администратор также задает, что произойдет при исчерпании лимита: запрос будет отклонен либо направлен на другую модель в соответствии с настройками.

Платформа рассчитывает стоимость использования ИИ по установленным тарифным ставкам. Отчеты показывают расходы по подразделениям, сотрудникам, моделям и видам задач. Эти данные позволяют сопоставлять плановые и фактические затраты, контролировать бюджет и сравнивать расходы на разные модели. Каждый сотрудник видит остаток собственного лимита в рабочем интерфейсе.

Распределение запросов с учетом нагрузки и требований к данным

Несколько языковых моделей можно объединить в группу (пул), которую пользователь выбирает как одну модель. Платформа направляет запросы по заданным администратором правилам с учетом характера задачи, доступности и загрузки моделей. Если одна из них недоступна, запрос может быть передан другой модели из группы.

Компания может установить правило, по которому запросы с конфиденциальными сведениями обрабатываются только локальными моделями, внутри корпоративной инфраструктуры. Дополнительный механизм обезличивания позволяет заменять обнаруженные персональные данные и реквизиты условными метками перед передачей текста внешней модели. Таким образом, организация определяет, какие запросы разрешено обрабатывать за пределами ее инфраструктуры.

Новые возможности для корпоративных пользователей

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра
Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра Бизнес

Обновление расширяет работу с внутренними знаниями компании. ИИ-модель может находить документы по смыслу и точным фразам, читать их целиком и добавлять файлы в базы знаний, если у пользователя есть соответствующие права. При удалении документов запрашивается подтверждение. В длительных диалогах ранние сообщения можно автоматически сворачивать в краткий конспект, чтобы продолжать разговор без создания нового чата.

В предыдущих обновлениях также появились задания для моделей и ИИ-агентов по расписанию. Они позволяют готовить регулярные сводки, проверять изменения и отправлять результаты по электронной почте или в мессенджер. Для подключения к рабочим системам используется MCP (Model Context Protocol, протокол взаимодействия ИИ с внешними инструментами). ИИ-агенты могут обращаться к корпоративным сервисам от имени сотрудника и в пределах предоставленных ему прав.

Контроль ИИ в корпоративной ИТ-среде

«Когнитум» развертывается в инфраструктуре заказчика и при использовании локальных моделей может работать без подключения к интернету (on-premise). Администраторы управляют доступом к моделям, базам знаний и инструментам, отслеживают обращения к ИИ, состояние запросов и загрузку вычислительных ресурсов. Такие же правила учета действуют для корпоративных приложений, подключенных через API.

«Для широкого применения ИИ компаниям важно оценивать не только качество ответов, но и расходы: какие модели используются, какие ресурсы задействованы и сколько стоит выполнение задач. В новой версии мы объединили учет затрат с правилами распределения запросов, чтобы ИТ-службы могли управлять этим процессом. Кроме этого, немаловажную роль играют вопросы информационной безопасности и защиты критической информации организации и наш Когнитум полностью соответствует этим требованиям», – сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Программист в одиночку бросил вызов закрытому контуру. Он вносит в реестр ПО долговременную память для ИИ-агентов, которые будут работать без интернета

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Теперь можно не платить. Программист в одиночку создал бесплатных «убийц» Photoshop, Premiere, Lightroom, InDesign

CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса

Налоговая служба одной из богатейших стран мира полностью откажется MS Office в пользу суверенного ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще