Voxys обновил ScriptBuilder: ИИ-помощник для создания сценариев и новые возможности интеграции

Voxys обновил ScriptBuilder - платформу для разработки сценариев работы контакт-центров и ботов. В редакторе появился Copilot - ИИ-помощник для создания блоков сценария. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Обновление также включает настройку автоматических повторов API-запросов и доработку инструментов управления знаниями ИИ-агентов. Изменения направлены на сокращение ручной работы при разработке сценариев и упрощение взаимодействия с внешними системами.

Сценарий в ScriptBuilder задает последовательность действий при обработке обращения: какие вопросы задать, какую информацию получить из внешней системы и что делать в зависимости от результата. Он состоит из отдельных блоков, связанных между собой. Новый Copilot на базе больших языковых моделей (LLM) помогает создавать такие блоки по запросу специалиста непосредственно в редакторе.

ИИ-помощник предназначен именно для создания новых блоков: он не изменяет существующие элементы и не редактирует готовый сценарий. Проверка созданных блоков, их настройка и включение в общую логику остаются за разработчиком сценария — скриптологом. Такой подход позволяет использовать генеративный ИИ для подготовки отдельных элементов, сохраняя контроль специалиста над итоговым процессом.

Еще одно изменение - появление Retry-политик, то есть правил автоматического повторения API-запросов. Такие запросы используются, например, для получения данных из CRM или учетной системы. Если внешний сервис временно не отвечает или возвращает ошибку, платформа может повторить запрос в соответствии с заданными настройками.

Для скриптолога это означает, что логику повторных попыток больше не требуется каждый раз собирать вручную из дополнительных блоков. Вместо отдельной цепочки проверки ошибки и повторного обращения к сервису можно настроить соответствующую политику. Это уменьшает объем вспомогательной логики и упрощает работу со сценариями, содержащими интеграции. При настройке повторов необходимо учитывать особенности внешнего API: повторный запрос не должен приводить к нежелательному дублированию операций.

В обновлении также доработаны инструменты управления скиллами AI-агентов. В ScriptBuilder под скиллами понимаются знания, необходимые агенту для выполнения конкретной задачи, а не компетенции операторов контакт-центра. Работа с ними — часть настройки ИИ-агента: специалист определяет, какие знания потребуются ему при обработке запросов.

Обновление ScriptBuilder объединяет два направления развития платформы: помощь специалистам в создании сценариев и совершенствование технических механизмов их выполнения. Copilot берет на себя генерацию новых блоков, а Retry-политики сокращают объем вручную настраиваемой логики повторных запросов. Доработки инструментов управления скиллами расширяют возможности настройки ИИ-агентов и помогают точнее адаптировать их под задачи контакт-центра.