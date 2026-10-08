Совместимость ЛИС «Брегис.Лаборатория» и экосистемы «Группы Астра»: технологическое партнерство для медицинских организаций

Компания «» и «Группа Астра» провели взаимную адаптацию своих продуктов, объединив ЛИС «Брегис.Лаборатория» с экосистемой «Группы Астра» (ОС Astra Linux, служба каталога, виртуализация, мониторинг и управление данными, коммуникации и мобильность ). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках партнерства создаются готовые проекты: рабочие места лаборанта и врача на отечественной ОС, серверная часть ЛИС на защищенной инфраструктуре (в облачном или гибридном контуре), а также интеграция лабораторного контура с МИС и региональными сервисами.

Совместное решение востребовано в государственных и коммерческих лабораториях, стационарах, федеральных центрах и региональных сетях. Польза для медучреждений – готовое решение «под ключ»: медучреждения получают полностью настроенные и защищённые рабочие места врачей и лаборантов на базе российской ОС, адаптированные для интеграции с МИС и региональными сервисами.