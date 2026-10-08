Серверы «Сигналтек» включены в Реестр российской промышленной продукции

Стоечные серверы «Сигнал Стэк» RS-5101 и RS-5401 высотой 1U и 4U включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители АО «Сигналтек».

«Сигнал Стэк» RS-5101 — компактный стоечный сервер высотой 1U для хранения и многопоточной обработки данных, а также облачных вычислений. Такие системы применяются в государственном секторе и телекоммуникационной отрасли, где важна плотность размещения оборудования. Форм-фактор 1U позволяет наращивать вычислительные ресурсы за счет установки дополнительных серверов при сохранении высокой плотности размещения. Сервер «Сигнал Стэк» RS-5401 высотой 4U оснащается дисковой подсистемой на 36 накопителей формата LFF и предназначен для создания систем хранения данных большой емкости. Обе модели поддерживают установку двух процессоров Intel Xeon Scalable четвертого или пятого поколения.

«Включение серверов в Реестр российской промышленной продукции подтверждает их российское происхождение и расширяет возможности применения в проектах с требованиями к локализации оборудования. После ухода ряда зарубежных поставщиков предприятия столкнулись с ограничениями по официальному сервису и гарантийному обслуживанию. На этом фоне часть заказчиков рассматривает переход на отечественные решения. В последние месяцы мы отмечаем рост числа запросов от компаний, планирующих обновление инфраструктуры хранения и обработки данных», — отметил Дмитрий Абрагин, коммерческий директор «Сигналтек».

На фоне роста числа запросов «Сигналтек» планирует расширить производство серверов.