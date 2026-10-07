«Авито Услуги» и PIM Solutions запустили сервис отправки посылок между пунктами выдачи с выбором службы доставки

«Авито Услуги» совместно с технологическим партнером PIM Solutions запустили новый сервис для отправки посылок до 100 кг по России. Сервис доступен только для частных заказчиков и предназначен для личных отправлений, не требующих проведения сделки на площадке: пересылки личных вещей, отправки подарков родным или передачи товаров, купленных на других ресурсах. Теперь пользователи могут выбирать пункт выдачи на карте со сравнением стоимости доставки и сроков, оформлять отправление в едином интерфейсе «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуги».

Как это работает

Для отправки посылки пользователю необходимо зайти в мобильном приложении «Авито» в категорию «Перевозки и доставка», далее выбрать раздел «Перевезти груз». В этом разделе появляется новая опция — «Доставить через пункт выдачи». В открывшемся интерфейсе необходимо указать маршрут (города отправки и получения), габариты и вес груза, а также заполнить контактные данные отправителя и получателя. Система показывает доступные службы доставки с тарифами и сроками, остается выбрать подходящий вариант и подтвердить оформление. После этого пользователь получает трек-номер для отслеживания. Отправителю нужно отнести посылку в выбранную точку приема и показать трек-номер сотруднику службы доставки. Оплата производится получателем при получении, также доступна опция компенсации за утрату или повреждение. Весь процесс занимает несколько минут.

«Мы видим рост интереса наших пользователей к отправке посылок и, отвечая на этот запрос, последовательно развиваем направление транспортных услуг: делаем процесс максимально простым и удобным, дополняя стандартный поиск исполнителя возможностью в пару кликов определить условия, стоимость и оформить отправку сразу на «Авито», выбрав и зафиксировав оптимальную цену. Партнерство с PIM Solutions позволяет внедрить сложные технологические решения непосредственно в интерфейс платформы. Наша цель — закрыть все сценарии перемещения грузов в одном окне. Теперь пользователь может не только заказать машину, но и быстро отправить посылку выбранным способом, не тратя время на поиск информации на сторонних ресурсах», — отметила Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

«Это первый проект PIM Solutions, ориентированный напрямую на конечных пользователей через платформу объявлений. Ранее мы создавали технологические решения для интернет-магазинов и маркетплейсов, и теперь применяем эту экспертизу для удобства частных лиц. «Авито» — идеальная площадка для такого сервиса: здесь ежедневно встречаются миллионы людей, которым нужно не только купить-продать, но и отправить груз. Мы обеспечили технологическую основу: агрегацию перевозчиков, сравнение тарифов и бесшовное оформление внутри приложения», — сказал Максим Карпин, руководитель логистической вертикали PIM Solutions.

На старте сервис доступен в мобильном приложении «Авито» для пользователей во всех регионах России. В интеграцию уже включены крупные федеральные службы доставки, в ближайшее время список партнеров будет расширен.