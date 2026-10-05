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42 команды и три финалиста: победитель киберсоревнований Ampire Trophy определится на Ampire 360°

14 октября в Москве пройдет III ежегодная конференция Ampire 360°, посвященная практической подготовке специалистов по информационной безопасности и развитию киберучений. Организаторы конференции — «Перспективный мониторинг» и ГК «ИнфоТеКС».

Одним из ключевых событий практической программы станет финал студенческих соревнований Ampire Trophy. В этом году в отборочном этапе, который стал самым масштабным за трехлетнюю историю соревнований, приняли участие 42 команды. По его итогам определились три финалиста, которые встретятся на площадке конференции.

Финалисты Ampire Trophy 2026:



Деловая программа мероприятия охватывает пять тематических направлений, которые концентрируются на актуальных задачах информационной безопасности, таких как исследование киберугроз, тестирование на проникновение, мониторинг и расследование компьютерных инцидентов, применение искусственного интеллекта, а также вопросы практической подготовки ИБ специалистов.

Отличительная особенность конференции Ampire 360° — ее практическая направленность. В течение всего дня участники мероприятия смогут пройти киберучения на киберполигоне Ampire в форматах CSIRT и Red Team, освоить первые навыки пентеста в Red Team Labs, принять участие в воркшопе по разработке уязвимых узлов для киберполигона.

Подробная программа конференции и регистрация доступны по ссылке.

Рекламаerid:2W5zFK4DnwbРекламодатель: АО Перспективный мониторингИНН/ОГРН: 7714706154/1077758555071Сайт: https://amonitoring.ru/

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