42 команды и три финалиста: победитель киберсоревнований Ampire Trophy определится на Ampire 360°

14 октября в Москве пройдет III ежегодная конференция Ampire 360°, посвященная практической подготовке специалистов по информационной безопасности и развитию киберучений. Организаторы конференции — «Перспективный мониторинг» и ГК «ИнфоТеКС».

Одним из ключевых событий практической программы станет финал студенческих соревнований Ampire Trophy. В этом году в отборочном этапе, который стал самым масштабным за трехлетнюю историю соревнований, приняли участие 42 команды. По его итогам определились три финалиста, которые встретятся на площадке конференции.

Финалисты Ampire Trophy 2026:









Деловая программа мероприятия охватывает пять тематических направлений, которые концентрируются на актуальных задачах информационной безопасности, таких как исследование киберугроз, тестирование на проникновение, мониторинг и расследование компьютерных инцидентов, применение искусственного интеллекта, а также вопросы практической подготовки ИБ специалистов.

Отличительная особенность конференции Ampire 360° — ее практическая направленность. В течение всего дня участники мероприятия смогут пройти киберучения на киберполигоне Ampire в форматах CSIRT и Red Team, освоить первые навыки пентеста в Red Team Labs, принять участие в воркшопе по разработке уязвимых узлов для киберполигона.

Подробная программа конференции и регистрация доступны по ссылке.