«1С-Рарус» автоматизировал расчет себестоимости и работу с 400 тыс. номенклатурных позиций ЗТУ «Квалитет»

ЗТУ «Квалитет» объединил производственные и учетные процессы в единой системе «1С:Управление нашей фирмой». Автоматизировано управление номенклатурой, насчитывающей почти 400 тыс. позиций. Ускорена оценка экономики заказов: расчет плановой себестоимости, прибыли и маржинальности теперь занимает 3 секунды. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Завод трубных узлов «Квалитет» работает в Самарской области с 2016 г. Предприятие изготавливает фланцы, фланцевые заглушки, трубные узлы, а также комплектует трубопроводные узлы запорной и регулирующей арматурой. Основные заказчики ЗТУ «Квалитет» — промышленные предприятия нефтегазовой отрасли, теплоэнергетики, химии и нефтехимии.

Рост объемов производства и расширение товарной линейки увеличили нагрузку на прежнюю систему оперативного учета. Производственный контур не был автоматизирован, приходилось вручную рассчитывать предварительную себестоимость заказов и готовить анализ доходов и расходов. Интеграция продаж с системой регламентированного учета отсутствовала, что усложняло обмен и сверку данных.

Чтобы повысить эффективность производственных и учетных процессов руководство ЗТУ «Квалитет» обратилось в самарский офис «1С-Рарус». Для реализации проекта выбрали «1С:Управление нашей фирмой 8 Проф» — решение, которое обеспечивает автоматизацию производства, складского учета, продаж и финансового учета с возможностью адаптации под специфику предприятия.

Проектная команда провела оценку текущих процессов и разработала план перехода на новую систему без остановки производства. Для массового переноса данных специалисты «1С-Рарус» разработали универсальный загрузчик, который позволяет без привлечения разработчиков обрабатывать около 100 тыс. позиций за 2 минуты. Сокращены трудозатраты сотрудников на перенос данных и последующий ввод данных и заполнение характеристик продукции.

Результаты проекта

Сформирована структурированная система хранения почти 400 тыс. позиций номенклатуры с учетом особенностей различных групп продукции и требований ГОСТ. Система автоматически формирует необходимые атрибуты номенклатуры на основании входных данных: типоразмер, марка стали, шаг резьбы, класс прочности и др.

Пользователи получили инструменты для поиска, обработки и контроля данных по продукции. Теперь можно быстро находить нужные позиции, массово загружать и актуализировать сведения, а также проверять полноту и корректность характеристик номенклатуры.

Настроен расчет плановой себестоимости, прибыли и маржинальности изготавливаемых изделий. Необходимые показатели формируются за 3 секунды, помогая оперативно оценивать экономическую эффективность каждого заказа.

Внедрен постатейный учет доходов и расходов. Сотрудники получили инструменты для анализа затрат и прибыли по заказам, а руководство — возможность оперативнее контролировать финансовые результаты предприятия.

Создана единая информационная среда для подразделений и настроена синхронизация с «1С:Бухгалтерия». Это упростило взаимодействие сотрудников и создало основу для дальнейшего развития информационной системы предприятия.

Алексей Санков, заместитель директора ЗТУ «Квалитет»: «Нам важно еще до запуска заказа в производство понимать соотношение затрат и прибыли. Вместе с коллегами из "1С-Рарус" мы настроили расчет нужных показателей с учетом специфики нашей работы. Это помогает принимать взвешенные решения по цене и условиям выполнения заказов и держать ключевые показатели под контролем».