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Подтверждена совместимость системы Email Security Solution и «Ред ОС» 7.3 и 8

Российские компании «Современные алгоритмы» и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость. Тестирование подтвердило корректную и стабильную работу системы ESS (Email Security Solution) в среде операционной системы «Ред ОС» 7.3 и 8. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость ESS с «Ред ОС» дает заказчикам возможность создавать полностью импортонезависимую инфраструктуру для работы с корпоративной перепиской. В ходе испытаний специалисты протестировали установку, запуск и функционирование всех ключевых компонентов ESS: централизованного архива почты, полнотекстового поиска, модуля OCR, а также механизмов разграничения доступа и аудита. Особое внимание уделили интеграции решения с системным окружением «Ред ОС» и его производительности при обработке больших объемов данных.

Система ESS позволяет не только хранить письма без ограничения по сроку, но и быстро находить нужную информацию. Экономия дискового пространства достигает 75%, а поиск по массиву из 100 млн писем происходит почти мгновенно. Решение будет востребовано в ИТ- и ИБ-подразделениях, юридических службах, а также среди специалистов по экономической безопасности.

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«Совместимость с «Ред ОС» — важный этап для нашего продукта. ESS разработан полностью в России и зарегистрирован в Едином реестре отечественного ПО, а теперь мы подтвердили его готовность к работе в одной из самых востребованных защищенных операционных систем. Это сотрудничество позволяет нам предложить рынку зрелое, интегрированное решение для организаций», — сказал Андрей Галий, руководитель отдела продаж ООО «Современные алгоритмы».

«Теперь заказчики, выбравшие нашу операционную систему в качестве корпоративного стандарта, получают проверенный инструмент, который позволяет превратить почтовый архив в реальный рабочий актив, а не просто в хранилище данных. «Ред ОС» обеспечивает защищенную и сертифицированную среду, а ESS, в свою очередь, закрывает критически важную задачу по управлению почтовыми архивами и снижению рисков, связанных с утечками информации», — сказал Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Софт».

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