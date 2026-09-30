Производитель стройматериалов Grand Line протестировал суперапп Directum Omni

Завершена пилотная эксплуатация Directum Omni в ПО «Металлист», производителя строительных и отделочных материалов. Предприятие выпускает товары под торговой маркой Grand Line. Об этом CNews сообщили представители Directum..

По итогам тестирования «Металлист» перевел корпоративный мессенджер Directum Omni в промышленную эксплуатацию. В компании ожидают, что теперь коммуникация между подразделениями будет прозрачнее, информация перестанет теряться, количество уточняющих вопросов снизится, а согласования ускорятся.

Специалисты ИТ, кадрового и финансового блоков несколько месяцев тестировали Directum Omni для ежедневной переписки, обсуждения задач и согласования документов в групповых чатах, работы с корпоративным порталом, кадровым ЭДО и платформой онлайн-обучения. В ходе проекта сотрудники пользовались веб-клиентом и приложениями Directum Omni на iOS/Android.

«Мы убедились, что Directum Omni это надежный и удобный инструмент для общения. Наши сотрудники активно используют рабочие чаты в мессенджере для оперативной коммуникации. По мере расширения экосистемы Directum в ИТ-инфраструктуре предприятия ожидаем, что будет востребована вся функциональность суперприложения. Хочу отметить высокую квалификацию команды Directum, которая продемонстрировала профессионализм и оперативность при решении технических сложностей, что очень важно при выборе вендора», — сказал Андрей Филатов, ИТ-директор холдинга.