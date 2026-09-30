Разделы

ПО Софт
|

Платформа Docsvision получила новый инструмент для настройки уведомлений

Компания «ДоксВижн» выпустила модуль «Сервис уведомлений» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка позволяет настраивать сложные сценарии, в том числе включать в уведомления данные из сторонних информационных систем и отправлять их по электронной почте, СМС и в мессенджеры. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

В новом модуле можно создавать уведомления о произвольных событиях в системе, периодические уведомления и уведомления, данные для которых собираются из нескольких карточек в Docsvision, из корпоративных или внешних информационных систем. В модуле также преднастроены типовые уведомления о таких событиях, как назначение и завершение задачи, приемка результата исполнения, необходимость доработки задачи.

Отправлять уведомления пользователям можно по таким каналам, как электронная почта, СМС-сообщения и мессенджеры. Кроме того, в новом инструменте доступна настройка дизайна, метаданных и других параметров уведомлений при помощи XSLT-преобразования.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Разрабатывая «Сервис уведомлений», мы опирались на запросы крупных заказчиков, у которых решение на платформе Docsvision часто выступает единым окном для заданий, поручений и данных из нескольких корпоративных систем. Как говорят некоторые наши клиенты, Docsvision становится «нервной системой» всей компании, а такая система по определению должна моментально реагировать на все значимые события. Теперь на нашей платформе можно реализовать практически любой сценарий уведомления пользователей, что расширяет возможности для сквозной автоматизации и помогает исключать разрывы в бизнес-процессах», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

Модуль «Сервис уведомлений» создан в рамках программы совместной разработки, которую реализует компания «ДоксВижн». Разработка и бета-тестировании новинки велись в сотрудничестве с золотым партнером Docsvision – компанией RKIT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

Windows больше не понадобится. Главный поставщик чипов для смартфонов научит мощные компьютерные игры запускаться на Android-мобильниках

Как уместить больше стоек в ЦОД и не получить перегрев

Хроники ИИ-пузыря: бренд Copilot Plus PC уходит в прошлое спустя два с половиной года после запуска

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще