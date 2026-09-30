Платформа Docsvision получила новый инструмент для настройки уведомлений

Компания «ДоксВижн» выпустила модуль «Сервис уведомлений» для СЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка позволяет настраивать сложные сценарии, в том числе включать в уведомления данные из сторонних информационных систем и отправлять их по электронной почте, СМС и в мессенджеры. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

В новом модуле можно создавать уведомления о произвольных событиях в системе, периодические уведомления и уведомления, данные для которых собираются из нескольких карточек в Docsvision, из корпоративных или внешних информационных систем. В модуле также преднастроены типовые уведомления о таких событиях, как назначение и завершение задачи, приемка результата исполнения, необходимость доработки задачи.

Отправлять уведомления пользователям можно по таким каналам, как электронная почта, СМС-сообщения и мессенджеры. Кроме того, в новом инструменте доступна настройка дизайна, метаданных и других параметров уведомлений при помощи XSLT-преобразования.

«Разрабатывая «Сервис уведомлений», мы опирались на запросы крупных заказчиков, у которых решение на платформе Docsvision часто выступает единым окном для заданий, поручений и данных из нескольких корпоративных систем. Как говорят некоторые наши клиенты, Docsvision становится «нервной системой» всей компании, а такая система по определению должна моментально реагировать на все значимые события. Теперь на нашей платформе можно реализовать практически любой сценарий уведомления пользователей, что расширяет возможности для сквозной автоматизации и помогает исключать разрывы в бизнес-процессах», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

Модуль «Сервис уведомлений» создан в рамках программы совместной разработки, которую реализует компания «ДоксВижн». Разработка и бета-тестировании новинки велись в сотрудничестве с золотым партнером Docsvision – компанией RKIT.