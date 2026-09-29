Виртуальный помощник БКС стал мультизадачным и сократил время ответа вдвое

«БКС Мир инвестиций» усилил виртуального помощника «Финс» командой специализированных ИИ-агентов. Теперь помощник способен самостоятельно разбирать сложные и составные запросы инвестора, подключать необходимые сервисы и объединять полученные результаты. Новая архитектура позволяет распределять отдельные задачи между профильными ИИ-агентами и помогает клиенту не только получить информацию, но и выполнить нужное действие – без лишних кликов. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

После перехода на агентную архитектуру время ожидания ответа «Финса» сократилось более чем в два раза. Доля запросов, обработанных без перевода на оператора контактного центра, выросла почти на 15 процентных пунктов. До конца 2026 г. БКС планирует сделать через «Финс» доступными до 70% действий и сервисов, которыми клиенты сегодня пользуются онлайн.

Для инвестора взаимодействие с «Финсом» выглядит как обычный диалог: задачу можно сформулировать в свободной форме и задать несколько вопросов сразу. Например: «При каких условиях вырастут длинные ОФЗ, и напомни, какой у меня тариф?» «Финс» сам определяет дальнейшие действия и при необходимости обращается к нескольким источникам последовательно или параллельно.

«Финс» работает на базе большой языковой модели (LLM) с 2024 г. Теперь модель используется в уникальной системе коллективного интеллекта. ИИ-агент-планировщик анализирует запрос, формирует план действий и подключает профильных агентов. Каждый из них отвечает за свое направление и располагает набором инструментов для выполнения конкретных задач. Затем агент формирования итогового ответа объединяет полученные результаты и объясняет их клиенту понятным языком.

За контроль качества отвечает отдельный агент-критик. Он оценивает ответы, выявляет слабые места и формирует рекомендации для дальнейшего обучения системы.

«Финс» использует всю базу знаний контактного центра БКС. Он консультирует по инвестиционным продуктам, счетам, ИИС, тарифам и комиссиям, сообщает стоимость портфеля и анализирует новости рынка. С его помощью также можно заказать брокерский отчет или справку и проверить статус заявки.

Виртуальный помощник доступен в мобильном приложении и веб-кабинете «БКС Мир инвестиций».