Rutube и «ВсеИнструменты.ру» зафиксировали рост интереса к строительству и ремонту

По данным аналитического центра Rutube, в мае–июле 2026 г. количество просмотров роликов о строительстве и перепланировке выросло на 39% год к году, с 33,1 млн до 46,1 млн. За тот же период онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» зафиксировал рост продаж стройматериалов на 19%, а строительного оборудования в 1,7 раза. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«Контент о строительстве и ремонте решает для пользователей вполне прикладные задачи — помогает разобраться в этапах работ, изучить разные подходы, подобрать материалы и оборудование. Мы видим, что аудитория стала не только чаще смотреть такие ролики, но и проводить с ними больше времени. За май–июль количество часов просмотра выросло в 2,2 раза, с 1,83 млн до 3,96 млн, а среднее время просмотра увеличилось с 3,3 до 5,2 минуты. Такая динамика говорит о растущем интересе аудитории к практическому контенту о ремонте и строительстве», — сказали аналитики Rutube.

Наиболее заметная динамика на Rutube пришлась на июль 2026 г. В этот месяц количество просмотров роликов о строительстве и перепланировке увеличилось на 52% год к году — это максимальный показатель за три месяца. Одновременно «ВсеИнструменты.ру» зафиксировали наиболее высокий рост продаж стройматериалов, на 27%.

При этом интерес к строительному контенту сохранялся на протяжении всего периода. В мае 2026 г. количество просмотров на Rutube выросло на 32%, в июне 2026 г. на 34%. Количество часов просмотра в эти месяцы увеличилось соответственно в 2,1 и 2,4 раза.

В целом по итогам мая–июля 2026 г. продажи стройматериалов на «ВсеИнструменты.ру» выросли по стране на 19% год к году. Наиболее заметная динамика зафиксирована в Казани — на 33%, Краснодаре и Воронеже — на 19% в каждом городе, Москве — на 18% и Екатеринбурге — на 8%.

Продажи строительного оборудования за тот же период увеличились в 1,7 раза. В Казани показатель вырос почти в 2,5 раза, в Ростове-на-Дону — более чем в два раза, в Москве и Самаре — в 1,9 раза, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — в 1,8 раза, в Краснодаре — в 1,7 раза.

«Рост интереса к строительному контенту совпадает по времени с увеличением спроса на профильные товары. Пользователи активнее приобретают как стройматериалы, так и оборудование для разных этапов ремонта и обустройства жилья. Положительная динамика при этом наблюдается сразу в нескольких крупных городах России», — сказали аналитики «ВсеИнструменты.ру».