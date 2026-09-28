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Caviar представил черный iPhone Duo без камер

Caviar представил Black Edition, новую серию кастомных флагманов Apple в черном цвете. Главными моделями коллекции стали iPhone Duo и iPhone 18 Pro без камер, вдохновленные сверхзвуковой авиацией. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Black Edition – коллекция черных кастомных смартфонов, посвященная приватности и сдержанному мужскому стилю. В нее вошли шесть моделей: Ultimate – iPhone Duo без камер в эстетике сверхзвукового самолета Су-57, Supersonic – iPhone 18 Pro Max из шлифованного черного титана без камер, Signature с кожей крокодила и золотом 999 пробы, а также модели с натуральной кожей, декоративными винтами, титановыми элементами и золотыми акцентами.

Дизайн iPhone Duo без камер отсылает к неуловимости сверхзвуковых самолетов. Сатинированная поверхность черного титана напоминает обшивку авиационной техники, а строгая геометрия усиливает ощущение устройства особого назначения.

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Caviar

Отсутствие камер необходимо, чтобы обезопасить пользователя от удаленного наблюдения. Для этого в Caviar не только убирают блок камер с задней стороны телефона, но еще и отключают фронтальную камеру. Такой iPhone Duo рассчитан на владельца, для которого конфиденциальность имеет главное значение.

Черный титан сохраняет почти полностью монохромный образ. Свет проявляет сатинированную поверхность только под определенным углом, поэтому корпус выглядит по-разному в зависимости от освещения. Логотип Apple интегрирован в общую композицию и остается максимально сдержанным.

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Black Edition продолжает сдержанную эстетику еще в нескольких моделях Black Edition, включая кастомизированные iPhone 18 Pro и Pro Max. В серии используются черная кожа крокодила, шлифованный титан, декоративные винты и акценты с покрытием золотом 999 пробы. А самая лаконичная версия получила почти полностью черную титановую поверхность с тонкой направленной шлифовкой.

Цены на модели коллекции начинаются от 619 000 руб.

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