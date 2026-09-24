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«Сбер» ускорил Java-платформу с помощью искусственного интеллекта и открыл базовую версию SberJDK в Open Source

«Сбер» представил рынку SberJDK – промышленную Java-платформу на базе OpenJDK. В рамках поэтапного открытия опубликован исходный код базовой версии, включая собственные доработки. Базовая версия включена в Единый реестр российского ПО и доступна как Open Source – без лицензионной платы за использование, в том числе в корпоративных системах. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Андрей Белевцев, cтарший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Наша команда создала SberJDK — полнофункциональную российскую альтернативу зарубежным Java-платформам, соответствующую стандартам Java. Мы перевели на неё Java-ландшафт банка и подтвердили надежность базовой версии на критически важных для бизнеса системах. Сегодня конкурентоспособность зависит от развития новых технологий и умения эффективнее использовать уже развернутую инфраструктуру. Мы используем ИИ для оптимизации самой Java-платформы, а созданные нами решения обеспечивают прирост производительности порядка 20% на целевых нагрузках без изменения кода приложений. Это практический пример того, как применение ИИ в разработке базовых технологий даёт измеримый экономический эффект».

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Искусственный интеллект входит в ключевые бизнес-процессы через данные, цифровые платформы и корпоративные системы. Значительная часть этих систем работает на Java. Поэтому надежность и эффективность Java-платформы становятся частью ИИ-стратегии бизнеса.

Технологии оптимизации объединены в направление, которое развивается отдельно от открываемой базовой версии SberJDK. По оценке «Сбера», их применение уже даёт экономический эффект, позволяя выполнять больше работы на существующей инфраструктуре. Компания продолжает подтверждать результаты на новых классах промышленных нагрузок и оценивать возможности применения технологии за пределами собственной инфраструктуры.

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