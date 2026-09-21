«Битрикс24» добавил опцию командной работы над вайбкод-приложениями. Приложение, которое сотрудник навайбкодил за вечер, теперь может улучшать и дорабатывать вся команда. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Маркетолог без единой строчки кода описывает словами дашборд с воронкой продаж и к утру получает работающий сервис внутри «Битрикс24», связанный с CRM и задачами компании. Через месяц дашбордом пользуется весь отдел, у коллег копятся просьбы добавить фильтр по регионам и выгрузку для руководителя. И тут выясняется, что доработать приложение может ровно один человек, тот самый маркетолог. «Битрикс24» снял это ограничение и открыл на платформе «Битрикс24 Вайбкод» командную работу над приложениями.

Доступ для всех членов команды

Владелец сервера или администратор портала может добавлять сотрудников в проект из вкладки «Совместная работа», выбирая роль для каждого. Участники работают со своими личными ключами, поэтому передавать ключ владельца никому не нужно.

Вместе с добавлением в команду сотрудник получает право открывать приложение, иначе он выкладывал бы код, который не может запустить. После выхода из команды доступ к коду закрывается сразу, а возможность запустить приложение закрывается отдельно.

Две новых роли с разными правами доступа

Владелец приложения приглашает в него коллег и выдает каждому одну из двух ролей.

Разработчик занимается самим приложением: собирает новые версии, правит и выкладывает их.

Администратор дополнительно отвечает за сервер, на котором приложение работает, вплоть до тарифа, резервных копий и карточки в каталоге. Каждый приходит со своим доступом, чужими паролями обмениваться не нужно.

Так, сервис, собранный за вечер одним энтузиастом, скорее всего перестанет быть зоной риска: если сотрудник уходит в отпуск, увольняется или просто теряет интерес к своей разработке, приложение может подхватить коллега с нужной ролью и компания продолжает им пользоваться.

Защита от затирания чужой работы

Совместная работа над кодом обычно упирается в сценарий когда двое правят одно и то же и один случайно стирает работу другого. Битрикс24 сверяет версии за людей: выкладку поверх более свежей правки коллеги платформа отклоняет и предлагает сначала забрать актуальную версию.

Проверка включается автоматически на каждом приложении, у которого появилась команда. Ошибиться не получится даже у сотрудника, который о защите не знал и в командной разработке никогда не участвовал.

Какие еще функции стали доступны

Статус «Сервер занят» называет, кто именно занял сервер, каким действием и с какого времени.

Участник видит свои серверы в кабинете вместе с ролью, в API к этому добавляется перечень доступных ему действий и открытых вызовов.

Переменные окружения приложения при выкладке участника остаются прежними, за новой переменной он идет к владельцу.

Карточку приложения в каталоге и анонс подписчикам меняет владелец или администратор.

Удаление владельца приложения не останавливает само приложение, если в команде есть администратор, который его подхватит.

Что это дает компаниям

«Битрикс24 Вайбкод» объединяет серверы, ботов, ИИ-модели и агентов в единую среду разработки приложений. Сотрудники могут создавать с его помощью сервисы под свои задачи обычным текстовым описанием: от инструментов сверки договоров до чат-помощников по документам и дашбордов с аналитикой продаж.

Командная работа переводит такие сервисы из личных экспериментов в разряд рабочих инструментов, которыми пользуется отдел или вся компания. Функция доступна пользователям «Битрикс24» с подпиской «BitrixGPT + Маркетплейс».