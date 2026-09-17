«Нанософт» представила «nanoCAD BIM Строительство 26»

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представила «nanoCAD BIM Строительство 26» — масштабный релиз BIM/ТИМ-решения для архитектурного и конструкторского проектирования. Новая версия разрабатывалась с учетом обратной связи, полученной от пользователей в ходе пилотных проектов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Нанософт».

Развитие продукта сосредоточено на практических задачах всех ключевых участников проекта. Архитекторы получили новые средства моделирования и управления пространственной структурой, конструкторы — комплекс инструментов для армирования и подготовки данных, а ТИМ/BIM-координаторы — расширенный контроль над спецификациями, экспортом в IFC и обменом информацией.

Отдельное внимание уделено производительности. Скорость выполнения ряда операций возросла от 3 до 10 раз. Выделение объекта в модели происходит без заметной паузы даже при наличии плотной векторной штриховки. Переключение между моделью и листом в насыщенном проекте занимает теперь около пяти секунд вместо минуты.

Полностью переработана система пространственной привязки, управления уровнями и координационными осями проекта. Появилась возможность управлять габаритным параллелепипедом модели. Новые инструменты позволяют проектировщику контролировать структуру проекта и быстрее координировать элементы модели.

При проектировании стен, перекрытий и кровель теперь доступна полноценная работа с многослойными конструкциями: можно настраивать их состав, порядок слоев и материалы.

Появились три новых типа инструментов для работы с кровлей: вытягивания, перехода и вращения. Добавлена поддержка дуговых сегментов.

Меньше ручной работы потребуется и при создании помещений. Новый режим автоматически определяет их контуры по окружающим стенам — проектировщику больше не нужно обводить каждый из них вручную. Это особенно актуально при работе с многоэтажными объектами.

Значительно расширены возможности проектирования железобетонных конструкций. Полностью переработанный инструмент «Плоскость армирования» позволяет задавать индивидуальные значения защитного слоя бетона на каждой грани и корректно размещать арматуру в том числе на наклонных конструкциях. При изменении опалубки геометрия плоскости обновляется динамически.

Обновлен инструмент «Арматурный стержень» для контроля загиба, работы с композитной и напрягаемой арматурой. База арматуры в новой версии стала больше, а сортамент открывается быстрее.

Появились и два совершенно новых инструмента. «Арматура по площади» автоматически распределяет продольную и поперечную арматуру, поддерживает информационные параметры и полноценное 2D-представление. А с помощью «Раскладки по траектории» стержни и детали можно размещать вдоль произвольных направляющих, в том числе дуговых и наклонных.

Так армирование становится частью информационной модели, а полученные данные можно использовать при формировании динамических спецификаций.

Интерфейс экспорта в IFC переработан. Добавлены настройка преобразования единиц и возможность экспортировать модель в соответствии с ограничивающей призмой. Актуализированы схемы заполнения параметров под текущие требования экспертиз и реализована поддержка экспорта ЦИМ АГР по требованиям ДГП г. Москвы.

Это дает специалистам больше контроля при подготовке модели к экспертизе и обмене данными со смежными участниками проекта.

Таблицы nanoCAD получили прямой доступ к конструктивным сборкам и параметрам дочерних элементов параметрических объектов. Теперь из сложных составных элементов можно извлекать более детальную информацию и учитывать вложенные компоненты при формировании спецификаций.

В новой версии программы можно привязать объект к карте.

Режим солнечного освещения позволяет увидеть проект в реальном свете еще до начала строительства.

«Версия «nanoCAD BIM Строительство» 26 помогает быстрее переходить от информационного моделирования к качественному, готовому к выпуску проекту. При этом решение развивается не как отдельный инструмент, а как часть экосистемы продуктов платформы nanoCAD. Такой подход позволяет выстраивать единый цифровой контур проектирования: работать с информационной моделью, выпускать документацию и обмениваться данными между участниками проекта в привычной *.dwg-среде», — сказал Денис Ожигин, технический директор «Нанософт».

Обновленный функционал уже проверен на практике в ходе пилотных проектов. Специалисты подтверждают, что «nanoCAD BIM Строительство 26» дает возможность работать быстрее и эффективнее, упрощает взаимодействие с информационной моделью на разных этапах проектирования.