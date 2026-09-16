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VAS Experts добавила в платформу СКАТ поддержку карт LR-LINK для снижения стоимости модернизации сетей

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts расширил список совместимого оборудования для платформы СКАТ. Теперь аппаратный Bypass работает не только с сетевыми картами Silicom, но и с адаптерами LR-LINK на базе чипсетов Intel. По стоимости такие решения доступны для более широкого круга проектов, чем специализированные сетевые карты с аппаратным Bypass. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

LR-LINK выпускает сетевые адаптеры для телекоммуникационной и серверной инфраструктуры. Они подходят как для создания новых узлов СКАТ, так и для модернизации существующей инфраструктуры.

Аппаратный Bypass важен при установке СКАТ DPI в режиме in-line, когда через сервер проходит весь пользовательский трафик. При отключении питания, неисправности оборудования или необходимости вывода сервера на обслуживание сетевой адаптер автоматически переводит соединение в режим обхода. Трафик продолжает проходить напрямую, поэтому отказ самого DPI-узла не приводит к разрыву связи для абонентов.

Поддержка LR-LINK реализована для сетевых карт на базе чипсетов Intel с интерфейсами 1, 10 и 25 Гбит/с. Их можно использовать при построении узлов с разной пропускной способностью и конфигурацией серверов.

Ранее аппаратный Bypass в СКАТ поддерживался для сетевых карт Silicom с интерфейсами от 1 до 100 Гбит/с. Добавление LR-LINK расширяет перечень оборудования, которое можно использовать при построении и модернизации DPI-узлов.

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«Для разных проектов могут требоваться разные конфигурации сетевого оборудования. Поддержка сетевых карт разных производителей дает операторам больше вариантов при проектировании и модернизации DPI-узлов. Мы хотим, чтобы выбор оборудования для СКАТ зависел от задач конкретного проекта, а не от требований одного вендора», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

СКАТ поддерживает работу на стандартных x86-серверах и не привязан к конкретному производителю серверного оборудования.

Использование адаптеров LR-LINK позволяет сократить смету на закупку комплектующих и задействовать существующую ИТ-инфраструктуру предприятия без потери надежности связи.

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