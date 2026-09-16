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Компании «Нацпроектстроя» модернизировали управление движением на станции Волочаевка II в Еврейской автономной области

Компании «Нацпроектстроя» установили цифровую систему управления движением поездов собственной разработки и производства на станции Волочаевка II Дальневосточной железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

Объект оснастили микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ. С ее помощью можно дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты поездов и контролировать параметры оборудования. В единый цифровой контур подключили 44 стрелочных перевода и 64 светодиодных светофора.

Для надежного энергоснабжения цифровой автоматики на станции установили устройства бесперебойного электропитания. Все оборудование разместили в мобильных комплексах с автоматическим пожаротушением.

Кроме того, на перегонах Дежневка – Волочаевка II и Тунгусский – Волочаевка II систему МПЦ-ЭЛ интегрировали с системой автоматической локомотивной сигнализации, что позволяет повысить пропускную способность участков и обеспечить сквозной автоматический пропуск поездов через станцию Волочаевка II.

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Отечественная автоматика адаптирована к суровому климату региона, защищена от импульсных перенапряжений и надежно работает при экстремально низких температурах. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

Станция Волочаевка II находится на стыке двух основных железнодорожных магистралей, Транссиба и БАМа. Этот крупный транспортный узел обеспечивает формирование грузопотоков к портам Дальнего Востока. Ранее в регионе системой МПЦ-ЭЛ оснастили станцию Известковая.

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