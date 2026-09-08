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«Яндекс» представил «Алису AI для бизнеса»

«Яндекс» объявил о запуске ИИ-ассистента, который решает рабочие задачи, — «Алису AI для бизнеса». Она будет полезна компаниям любого размера, чем бы они ни занимались, от торговли до строительства. Новая «Алиса AI» не просто помогает с отдельными делами — ей можно поручать сложные многосоставные задачи. Для их решения ассистент сможет использовать агентские сценарии и подключаться к другим сервисам — не только «Яндекса», но и других компаний.

«Алиса AI для бизнеса» уже доступна всем клиентам «Яндекс 360» — это более 185 тыс. организаций. Её могут попробовать и другие компании: для этого достаточно зарегистрироваться в экосистеме «Яндекс 360». Пробный период составит три месяца, в течение него работать с ассистентом можно бесплатно.

Компаниям не придётся тратить много времени на настройку ассистента и обучение сотрудников. «Алиса AI для бизнеса» — это готовое решение: сразу приступить к работе с ней может любой человек. Не потребуются ни навыки программирования, ни умение писать сложные запросы, а обращаться к ассистенту можно так же, как к коллеге.

В режиме «Задачи» «Алиса AI для бизнеса» может выполнять цепочки действий и взаимодействовать со сторонними сервисами — и поэтому справляется даже со сложными поручениями. К примеру, менеджер может попросить её превратить устные договорённости в задачи. Она проанализирует запись встречи, извлечёт ключевые детали и поставит задачи ответственным. Сотрудник службы поддержки может поручить ассистенту найти повторяющиеся проблемы в обращениях клиентов, а специалист по финансам — собрать воедино данные по разрозненным счетам и договорам и составить календарь поступлений и обязательств.

«Алиса AI для бизнеса» может самостоятельно запрашивать информацию, нужную для решения задачи, в сторонних источниках, например других корпоративных сервисах. Она делает это только с согласия пользователя — после того, как ей выдадут разрешение. Ассистент уже умеет обращаться к сервисам «Яндекс 360»: «Почте», «Диску», «Календарю», «Трекеру» и «Вики». Корпоративные системы других компаний — «Битрикс24», amoCRM, «» и «Спарк» — можно подключить в разделе «Плагины». В будущем список продолжит пополняться.

Чтобы познакомить ассистента с внутренними инструкциями и научить понимать специфику бизнеса, достаточно показать ему базу знаний. Её можно создать с нуля или использовать готовую — например, на «Диске». В базе можно разместить гайды, методички, шаблоны документов, прайс-листы, коммерческие предложения, брендбуки и так далее. Это позволит «Алисе AI» руководствоваться в работе теми же правилами, что и сотрудники компании.

Все внутренние данные компании будут в безопасности. «Алиса AI для бизнеса» — это полностью контролируемая среда, где администраторы могут управлять разрешениями на использование данных и правами доступа. Личная и рабочая «Алиса AI» отделены друг от друга — это два разных пространства, поэтому служебные задачи не будут смешиваться с личными.

«Алиса AI для бизнеса» доступна на alice.yandex.ru и в мобильном приложении «Алиса AI», а также в виде виджета в «Яндекс Почте». В дополнение к готовому решению в ближайшем будущем в Yandex Cloud появится настраиваемое — для компаний с дополнительными требованиями к безопасности и хранению данных. Они смогут использовать ассистента по гибридной модели или развернуть его во внутренней инфраструктуре организации. Также в этой версии можно будет создавать собственные навыки и плагины.

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