Смартфон — главный гаджет к школе: что россияне покупали к началу учебного года и как дети пользуются мобильной связью

«СберМобайл» и «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, какую технику россияне выбирают к школе и как дети пользуются смартфонами. Каждый второй из обновляющих технику выбирает смартфон, а пользователи тарифа «СберKids» от «СберМобайла» стали больше звонить: исходящие выросли примерно на треть, входящие — почти вдвое. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Смартфон для школьника остается не только устройством для выхода в интернет, но и важным средством общения. По данным «СберМобайла», в августе 2026 г. пользователи детского тарифа «СберKids» заметно активнее пользовались голосовой связью, чем годом ранее. Продолжительность исходящих звонков выросла примерно на треть, а входящих — почти вдвое.

Одновременно смартфон оказался самым востребованным устройством среди техники, которую россияне обновляют к новому учебному году. По данным опроса более 1,5 тысячи пользователей «ЮMoney», почти каждый пятый респондент покупает новую технику именно к началу учебного года. Среди тех, кто планирует такое обновление, половина выбирает смартфон.

На втором месте оказались планшеты — их отметили 17% участников опроса. Столько же выбирают периферийные устройства: наушники, компьютерные мыши и клавиатуры.

Рост интереса к технике подтверждают и платежные данные. По данным «ЮKassa», с 1 по 15 августа 2026 г. россияне совершили на 11% больше покупок техники для учебы, чем за аналогичный период 2025 г. Оборот увеличился на 4%, при этом средний чек снизился на 8% — до 12,34 тыс. руб.