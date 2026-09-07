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«Руконтекст» автоматизировал поиск упоминаний иноагентов в научных работах

Российский разработчик систем обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» (ООО «НЦР «Руконт») выпустил проверку по реестрам: система находит в научных работах упоминания физических лиц и организаций из государственных реестров — включая реестр иностранных агентов — и показывает, сопровождается ли каждое упоминание статусной маркировкой. Об этом CNews сообщили представители «НЦР «Руконт».

Подготовка научной публикации сегодня включает этап, которого еще несколько лет назад не существовало: проверку текста на упоминания физических лиц и организаций, внесенных в государственные реестры. Таких реестров и перечней четыре: реестр иностранных агентов и перечень нежелательных организаций (Минюст России), единый федеральный список террористических организаций (ФСБ России) и перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг). Суммарно в них более 25 тыс. записей — свыше 23 тыс. физических лиц и около 1,8 тыс. организаций, и списки регулярно пополняются. Каждое имя может встретиться в тексте десятками способов — склонения, инициалы, псевдонимы, латинские написания, аббревиатуры, ИНН и ОГРН: в развернутом виде это более 845 тыс. поисковых форм. Для нормоконтроля вуза в период защит, редакции журнала или библиотеки, пополняющей репозиторий, вручную такой объем сверки не масштабируется.

Проверка «Руконтекста» по реестрам встроена в общий цикл анализа документа — она выполняется тем же прогоном, что поиск заимствований и ИИ-детекция, и выводится в отчёте отдельным разделом. Текст сканируется детерминированным алгоритмом, без вероятностных оценок; случайные совпадения с бытовыми словами отсекаются. Каждое совпадение подсвечивается в тексте и сопровождается карточкой: из какого реестра запись, какие страницы затронуты, есть ли статусная маркировка — отдельный индикатор сообщает, если маркировка отсутствует. Сами реестры пересобираются автоматически раз в сутки: изменения, внесенные накануне, учитываются в проверке на следующий день.

Совпадение в отчете — это кандидат на проверку, а не вердикт: под фамилией с инициалами могут скрываться и записи реестра, и полные тёзки среди действующих учёных. Решение по каждому случаю принимает эксперт — автор, редактор или нормоконтролер, — присваивая совпадению один из трех статусов: «подтвержден», «другое лицо» или «ложное срабатывание». Решение сразу меняет подсветку в тексте и пересчитывает итоговый отчет.

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«В проверке по реестрам мы сознательно отказались от вероятностных оценок — алгоритм детерминированный: совпадение либо есть, либо его нет. Но даже точное совпадение фамилии не отвечает на вопрос, тот ли это человек, — однофамильцев в науке достаточно. Поэтому система отбирает кандидатов, а решение по каждому случаю принимает эксперт. Как и во всех наших инструментах, вердикт остаётся за человеком», — Максим Дымков, генеральный директор, ООО «НЦР «Руконт».

Проверка по реестрам уже доступна для действующих клиентов компании.

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