Разделы

Цифровизация
|

Хранитель с искусственным интеллектом: «Ростелеком» представил систему раннего обнаружения лесных пожаров на ИТ-форуме в Кургане

«Ростелеком» презентовал официальной делегации правительства Курганской области систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения ландшафтных пожаров «Лесохранитель». Технологическое решение, действующее в Зауралье, представляет собой аппаратно-программные комплексы с серверной платформой, специальным ПО на основе искусственного интеллекта, 47 видеокамерами и геоинформационной системой. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Лесохранитель» работает в режиме 24/7: при фиксации дыма данные с точными координатами мгновенно поступают диспетчерам, что значительно ускоряет выезд экстренных служб.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Интеллектуальная сеть охватывает более 200 поселений. Камеры, размещенные на высоте не менее 40 метров, сканируют лестную местность в радиусе 25 км каждые 10–12 минут. ИИ исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и распознает очаги возгорания даже ночью или при плохой видимости, что критически важно для защиты труднодоступных территорий».

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Валентина Спицина, исполняющая обязанности директора Курганского лесопожарного центра: «Внедрение технологий уже дает реальные результаты. Система ежедневно выявляет потенциально опасные ситуации — сжигание веток и деревьев, оставшихся после вырубки леса, пал сухой травы и другие возгорания. Благодаря цифровой поддержке удалось сохранить значительные зеленые массивы Курганской области».

Обеспечение бесперебойной работы системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения ландшафтных пожаров «Лесохранитель» в Зауралье проводится по контрактам «Ростелекома» с Курганским лесопожарным центром и Службой спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы виртуализации 2026

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

В России ужесточились требования к криптозащите госсистем. За безопасностью виртуальных сред и облаков сред проследит ФСБ

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Нейросети нашли замену жестким дискам и SSD. В мире бум спроса на технологию 100-летней давности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще