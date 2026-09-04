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«Авито Работа»: где в России быстрее всего растут зарплаты — 10 регионов с самой высокой динамикой

Зарплатные предложения в российских регионах продолжают расти. Работодатели повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать специалистов в условиях высокого уровня занятости и сохраняющегося спроса на кадры. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным «Авито Работы», летом 2026 г. самый высокий прирост средних зарплатных предложений зафиксирован в Костромской области — здесь соискателям предлагали в среднем 96 329 руб. в месяц, что на 53% больше, чем годом ранее.

Рост средних зарплатных предложений в регионе говорит о высоком спросе на кадры в определенных отраслях. Чтобы привлечь кадры, работодатели повышают средние предлагаемые зарплаты в вакансиях. Среди сфер с самой активной динамикой в Костромской области оказался ритейл — средние предлагаемые зарплаты для кандидатов выросли на 20% за год, до 54 667 руб. в месяц. На 12% больше стали предлагать в лесной и деревообрабатывающей промышленности — этим летом кандидаты в Костромской области могли рассчитывать в среднем на 78 167 руб. в месяц.

Одними из самых высокооплачиваемых специалистов в Костромской области являются монтажники, которым летом 2026 года предлагали в среднем 150 000 руб. в месяц. Также арматурщики, которые в тот же период могли рассчитывать на 145 500 руб. в месяц. Эти специалисты, востребованные не только в строительстве, где они занимаются армированием железобетонных конструкций, но и в автомеханике, где выполняют разборку и сборку автомобилей для подготовки под покраску и кузовной ремонт. В числе лидеров также оказались комплектовщики — средние зарплатные предложения для них составили 121 700 руб. в месяц.

На втором месте — Оренбургская область, где средние предлагаемые зарплаты этим летом выросли в полтора раза (+51%) за год — до 91 313 руб. в месяц. Наибольшая динамика зафиксирована в сфере технического обслуживания, ремонта техники и оборудования (+61%) — кандидаты здесь могли рассчитывать в среднем на 112 389 руб. в месяц. Также рост средних предлагаемых зарплат отмечен в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры — на 46% за год, до 66 107 руб. в месяц. На 38% выше стали зарплатные предложения для кандидатов в строительстве жилых и коммерческих объектов — в среднем на 118 432 руб. в месяц.

Наиболее высокооплачиваемыми специалистами в регионе оказались арматурщики — им предлагали порядка 164 000 руб. в месяц. Также в числе лидеров по размеру средних зарплатных предложений в Оренбургской области аналитики назвали слесарей и бетонщиков — они могли рассчитывать на 130 167 руб. в месяц и 109 500 руб. в месяц соответственно.

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Тройку лидеров замыкает Орловская область — средние предлагаемые зарплаты в регионе за год выросли в полтора раза (+51%) за год, составив 89 991 руб. в месяц. Наибольший прирост пришелся на сферу ЖКХ и городской инфраструктуры — здесь средние зарплатные предложения увеличились на 44% и достигли 87 500 руб. в месяц, а спрос на специалистов отрасли за тот же период вырос на 30%. В ритейле соискателям в регионе стали предлагать на 12% больше, чем годом ранее — этим летом они могли рассчитывать в среднем на 50 076 руб. в месяц. На 9% выросли средние предлагаемые зарплаты в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов — в среднем 102 625 руб. в месяц.

В числе наиболее высокооплачиваемых специалистов в Орловской области оказались арматурщики — им этим летом предлагали порядка 164 000 руб. в месяц. Среди лидеров по предлагаемым зарплатам аналитики также зафиксировали комплектовщиков, которые могли рассчитывать в среднем на 150 000 руб. в месяц, и бетонщиков — им тоже предлагали порядка 150 000 руб. в месяц.

Таким образом, динамика зарплатных предложений в регионах во многом обусловлена их ростом в отдельных сферах, где сохраняется повышенный спрос на специалистов. Под средним зарплатным предложением здесь и далее понимается усредненное значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях на платформе. Показатель может отличаться от номинальной и фактической зарплаты сотрудника, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

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Регионы с наибольшим приростом средних зарплатных предложений за год, лето 2025/2026

«Быстрее всего зарплатные предложения растут там, где работодателям приходится конкурировать за ограниченный круг специалистов. Особенно это заметно в ритейле, строительстве и ЖКХ — сферах, где традиционно сохраняется высокий спрос на кадры. В таких условиях компании пересматривают зарплатные предложения, чтобы сделать вакансии привлекательнее и расширить круг потенциальных кандидатов. При этом приведенные регионы заметно опережают общероссийскую динамику: в среднем по России уровень средних предлагаемых зарплат для специалистов этим летом вырос на 20% год к году, до 89 204 руб. в месяц», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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