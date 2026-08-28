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Iptronic представила собственное ПО SmartEye для интеллектуального видеонаблюдения

Компания Iptronic объявила о выпуске SmartEye — собственного встроенного программного обеспечения для IP-видеокамер. Решение обеспечивает захват, кодирование и передачу видеопотока по сети, а также локальную обработку изображения с применением алгоритмов компьютерного зрения. Об этом CNews сообщил представитель Iptronic.

SmartEye позволяет просматривать видео в режиме реального времени, управлять PTZ-механизмами камер и записывать видеоданные на встроенный носитель MicroSD. Программное обеспечение также поддерживает детекцию движения и событий, помогая оперативно выявлять изменения в контролируемой зоне.

Одной из ключевых особенностей SmartEye стали встроенные модули видеоаналитики на основе свёрточных нейронных сетей. Они позволяют распознавать и классифицировать объекты. Система также может классифицировать сцены и формировать метаданные для последующего поиска, анализа и использования во внешних программных комплексах.

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Обработка данных непосредственно на камере снижает нагрузку на сетевую инфраструктуру и внешние вычислительные ресурсы. Передача результатов анализа в виде структурированных метаданных расширяет возможности автоматизации систем безопасности и видеонаблюдения.

Благодаря API SmartEye может интегрироваться с внешними решениями, включая системы контроля и управления доступом и охранно-пожарную сигнализацию. Это позволяет использовать IP-камеры Iptronic как часть единой инфраструктуры безопасности объекта.

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