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«Евраз ЗСМК» внедрил систему машинного зрения для контроля качества агломерата

На аглофабрике «Евраз ЗСМК» запустили инновационную систему контроля качества агломерата на базе технологий машинного зрения и искусственного интеллекта. Решение направлено на обеспечение стабильного качества сырья, используемого в доменном производстве, и повышение общей эффективности производственного цикла. Ежегодный экономический эффект составит 22 млн руб. Об этом CNews сообщили представители дивизиона «Сибирь» «Евраза».

Для подразделения критически важен контроль крупности агломерата. Ранее он проводился в ручном режиме и не позволял оперативно реагировать на изменения качества сырья и вел к лишним затратам.

Новая автоматизированная система, разработанная и внедренная ИТ специалистами «Евраза», кардинально поменяла сам подход к контролю. В ее состав вошли три ключевых компонента: видеокамеры с функцией машинного зрения, установленные по одной на каждом из двух конвейеров отсева; программный комплекс для анализа видеопотока в реальном времени, автоматически классифицирующий размер фракций; а также модуль оповещений, который мгновенно срабатывает при выявлении отклонений. Таким образом, контроль стал не дискретным, а непрерывным.

Переход к непрерывному мониторингу дает значимые производственные и экономические эффекты. Теперь обеспечивается постоянный онлайн-контроль, исключающий человеческий фактор. Оперативное реагирование на каждое отклонение позволяет предотвращать простои и сбои на ранних стадиях, не дожидаясь остановки линии. Полная автоматизация измерений высвобождает время лаборантов, уходившее на ручной забор проб, и сокращает затраты на вспомогательные операции.

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В дивизионе «Сибирь» «Евраза» за 15 лет было реализовано более 2,3 тыс. цифровых проектов. Благодаря таким решениям «Евраз ЗСМК» укрепляет свои позиции как современное предприятие, где передовые технологии работают на стабильность производства и рост эффективности.


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