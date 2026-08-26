Сварщики и механики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами по итогам лета 2026 года

Аналитики «Авито Работы» составили рейтинг рабочих профессий с самыми высокими зарплатными предложениями по итогам июня–августа 2026 г. Лидером рейтинга стал сварщик — средняя предлагаемая заработная плата для этих специалистов составила 215,55 тыс. руб/мес. Высокий уровень дохода обусловлен сохраняющимся дефицитом квалифицированных кадров и высокой потребностью в этих специалистах в строительстве, промышленности и инфраструктурных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Второе место занял механик — работодатели в летний период предлагали им в среднем 193,63 тыс. руб/мес. Эти специалисты востребованы в самых разных отраслях: от автосервисов до промышленных предприятий, где требуется обслуживание и ремонт оборудования. Третью строчку рейтинга занял гипсокартонщик — средние зарплатные предложения для него составили 159,17 тыс. руб/мес. Эта профессия остаётся одной из ключевых в строительной отделке, а высокий спрос на таких специалистов связан с активным развитием жилищного и коммерческого строительства.

Важно учитывать, что приведенные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода зависит от региона трудоустройства, графика работы, опыта и квалификации специалиста, а также специфики конкретного работодателя. На итоговый заработок также влияет вахтовый формат — он предполагает более высокие ставки и дополнительные компенсации за проезд, проживание и питание. Поэтому средние значения могут отличаться от реальных доходов конкретных специалистов.

«Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам лета показывает, что рабочие специальности остаются драйверами роста зарплат на рынке труда. Сварщики и механики уверенно лидируют, что связано с высоким спросом на квалифицированные кадры в промышленности и строительстве. Мы видим, что работодатели готовы предлагать конкурентные условия, чтобы привлекать и удерживать специалистов. Особенно заметно это на фоне роста числа вакансий по рабочим специальностям: спрос на монолитчиков вырос на 70%, на гипсокартонщиков — на 57%, на строителей — на 48%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».