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Пользователи теперь могут анализировать и редактировать документы в Word с помощью «Нейроюриста»

У «Нейроюриста» появилась надстройка для Microsoft Word — теперь ИИ помогает прямо внутри документа. Благодаря этому работать с договорами можно ещё быстрее: «Нейроюрист» поможет проанализировать документ, а затем предложит правки. Принять их можно в один клик, не выходя из редактора и не собирая новую версию текста самостоятельно — структура и оформление документа сохранятся. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чат с «Нейроюристом» открывается в боковой панели Word. Его можно попросить проанализировать договор на неточности и заменить необходимые пункты — результат сразу появится в тексте. Или можно сформулировать новое условие договора — «Нейроюрист» добавит его в нужное место. «Нейроюрист» в Word также поможет заполнить готовую форму документа по заданным вводным: например, реквизитам и условиям договора. Пользователь сможет принять, отклонить или самостоятельно доработать предложенные изменения: как правки от коллег или контрагента.

«Мы давно видим запрос пользователей на интеграцию с MS Word. Юрист большую часть времени проводит именно в текстовых редакторах, и переключаться между вкладкой с документом и браузером, чтобы скопировать текст, бывает неудобно. Теперь писать запросы можно прямо в Word, без дополнительных объяснений. Например, “Добавь сюда пункт о конфиденциальности” — и "Нейроюрист" добавит его прямо в текст», — Роман Янковский, менеджер по развитию «Нейроюриста».

Работать с «Нейроюристом» можно сразу в нескольких документах — у каждого файла будет свой чат. Так рекомендации по каждому тексту не смешиваются, а обсуждение можно продолжить отдельно по конкретному договору. Если нужно внести сразу несколько изменений, «Нейроюрист» пришлет их списком — можно применить все или выбрать отдельные.

«Юристам важно видеть, где и что изменил ИИ. Когда нейросеть постоянно присылает обновленные файлы, найти несколько небольших правок становится трудно, и это занимает очень много времени. Чтобы решить эту проблему, мы поселили Нейроюриста туда, где пользователи работают над документом. Он сразу “подсвечивает” изменения, поэтому юристам не нужно переключаться между разными версиями в поисках правок», — Лидия Попело, руководитель продукта Нейроюриста.

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«Нейроюрист» также может собрать документ с нуля по описанию задачи или отредактировать готовый файл, сохранив его исходное форматирование. Обновлённый документ пользователь получает в чате и может продолжить работу с ним в привычном редакторе.

Надстройку можно установить с лендинга «Нейроюриста»: достаточно выбрать операционную систему и следовать подсказкам на экране. Перед установкой нужно закрыть Microsoft Word и все открытые документы. После установки «Нейроюрист» появится в разделе «Надстройки / Add-ins» в Word — останется выбрать его и авторизоваться.

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