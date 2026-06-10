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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попело Лидия

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию 1
08.12.2009 «Яндекс» запустил автоматический перевод сайтов на русский 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Попело Лидия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9034 1
Promt - Промт 320 1
Yandex B2B Tech - Нейроюрист 11 1
Германия - Федеративная Республика 13098 1
Италия - Итальянская Республика 4484 1
Франция - Французская Республика 8105 1
Испания - Королевство 3813 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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