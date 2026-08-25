«Моя смена» прошла аудит ФНС России для участия в налоговом эксперименте

Платформа для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) прошла проверку экспертного совета ФНС России и вошла в число платформ, готовых работать в рамках эксперимента по повышению прозрачности рынка предоставления персонала, который стартует 1 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Формирование списка аттестованных платформ гибкой занятости началось в соответствии с приказом ФНС России № ЕД-1-22/404@ от 18 июня 2026 г. и продлится до конца августа 2026 г., затем ведомство планирует опубликовать список допущенных платформ и разъяснения о порядке учета времени работы исполнителей. Прошедшие аудит гиг-платформы будут допущены к участию в эксперименте, который охватывает 34 крупнейшие компании розничной торговли и электронной коммерции. В рамках эксперимента заказчик на основании данных от поставщика персонала будет сам рассчитывать налоговые обязательства исполнителя и перечислять часть суммы на его единый налоговый счет: 100% по УСН и НПД, 75% по НДС и страховым взносам, 50% по НДФЛ.

В ходе аудита регулятор должен убедиться, что процессы платформы соответствуют требованиям к работе с внешним персоналом и снимают с компаний-заказчиков налоговые риски, связанные с привлечением исполнителей через сторонние сервисы.

Аудит «Моей смены» прошел в два этапа и занял в общей сложности шесть часов. В работе экспертного совета участвовали более 40 человек, среди них – специалисты государственных органов с многолетним опытом работы, а также представители крупных гиг-платформ и ключевых заказчиков услуг временной занятости.

В ходе проверки ФНС оценивала, как платформа гарантирует привлечение исполнителя к конкретному заданию заказчика независимо от личного выбора последнего (заказчик не может выбрать определенного человека для выполнения работы на своей территории, иначе это создает риск подмены трудовых отношений). Также проверялось, знает ли исполнитель заранее объем услуг и требования к заданию, получает ли он оговоренную сумму прозрачным способом, формируются ли по итогам смены чек и отчетные документы, подтверждающие полную и своевременную уплату налогов.

По результатам проверки «Моя смена» получила высокую оценку экспертной комиссии за полноту функционала сервиса и прошла аудит с первого раза, без запросов на продуктовые доработки.

Прохождение аудита имеет прямой экономический смысл для потенциальных заказчиков. Например, если компания привлечет самозанятого через аттестованную цифровую платформу и заплатит ему 10 тыс. руб., то в эту сумму будет включен налог на профессиональный доход в размере 600 руб. (6%), а обязанности уплаты дополнительных страховых взносов не возникнет. Платформа также самостоятельно сформирует все необходимые отчетные документы и отчитается об уплате НПД по привлеченному исполнителю.

При работе с платформой, которая не прошла аудит, та же выплата в 10 тыс. руб. будет облагаться НДФЛ по ставке минимум 13% и страховыми взносами около 30%, так как НПД в данном случае применять будет нельзя, вне зависимости от фактического статуса привлеченного исполнителя. Кроме того, обязанность уплаты налогов и составления необходимой отчетности в этом случае ляжет на саму компанию, а фактическая стоимость привлечения исполнителя значительно вырастет.

«Аудит ФНС в рамках эксперимента – это не формальность, а разница между легальным рынком труда и серой зоной, за которую рано или поздно приходится платить. Сам факт прохождения аудита подтверждает соответствие наших процессов требованиям ФНС к учету часов, прозрачности выплат и уплате налогов за исполнителей. Для компаний это означает, что при работе с "Моей сменой" они получают сервис, который отвечает всем актуальным требованиям законодательства и заметно снижает регуляторные риски. Мы в числе первых формируем положительные практики по новым моделям сотрудничества заказчиков и исполнителей и рады, что этот опыт может стать ориентиром для всего рынка гибкой занятости», – сказал коммерческий директор «Моей смены» Алексей Агибалов.