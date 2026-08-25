Более 80% пермяков ждут от ИТ-компаний практических советов по цифровой безопасности

МТС и онлайн-платформа «Авито» представили результаты совместного исследования цифровой грамотности в России, в том числе и в Пермском крае. По данным аналитиков, каждый пятый житель Пермского края старше 45 лет совершает покупки в интернете практически ежедневно, а 56% пермяков считают заботу о цифровой безопасности старшего поколения важной семейной ценностью. При этом 82% опрошенных жителей региона уверены, что цифровые компании должны помогать людям защищаться в сети с помощью понятных практических рекомендаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми популярными советами, которые жители Пермского края дают своим старшим родственникам, стали: правило не передавать личные данные третьим лицам (54%), отказ от предоплаты при онлайн-покупках (39%) и предупреждение о недопустимости перехода по подозрительным ссылкам (33%). Также в топ вошли рекомендации использовать сложные пароли с двухфакторной аутентификацией (22%), сравнивать цены с рыночными (21%) и совершать покупки только на проверенных площадках (19%).

Жители Пермского края старше 45 лет чаще всего обращаются за помощью к детям, внукам и знакомым в освоении конкретных приложений и сервисов — об этом сказали 49% опрошенных этой возрастной группы. Еще 19% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, 15% обращаются за помощью при совершении сделок, а 14% — при поиске товаров и услуг. Также респонденты просят помощи в настройке сервисов защиты от злоумышленников (10%) и объяснении, как распознавать обман в сети (5%).

Наиболее востребованным форматом обучения для пермяков старшего возраста оказались короткие и понятные видеоинструкции — их выбрали 73% респондентов. Также популярны практические занятия и мастер-классы (29%), наглядные памятки с крупным шрифтом (27%) и помощь близких (19%).

«Наше исследование показало: жители Пермского края активно используют цифровые сервисы, и молодежь здесь особенно чувствительна к безопасности своих родителей — 56% респондентов 18–44 лет уже применяют инструменты на основе искусственного интеллекта для защиты в сети. Именно поэтому мы сделали ставку на семейные сценарии: в этом году запустили функцию уведомлений о нежелательных звонках для близких — теперь любой абонент в Пермском крае может в реальном времени получать сигнал, если его пожилому родственнику звонит злоумышленник. Результат говорит сам за себя: только за первые шесть месяцев 2026 года наши сервисы предотвратили более 12 млн таких звонков для людей старше 65 лет по всей стране, и доля пермяков в этой статистике постоянно растет. Ежедневно мы выявляем и блокируем сотни миллионов попыток нежелательных контактов, создавая надежную цифровую среду для каждого абонента — от школьников до пенсионеров», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.