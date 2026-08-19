«МегаФон» впервые протестировал отечественный биометрический терминал

Специалисты Центра по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» впервые провели тесты платежного терминала — им стал отечественный UniTodi P8 Bio. Устройство прошло комплексную проверку, включавшую в себя около ста различных сценариев. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Программа тестов охватила выбор и подключение к сети в нескольких диапазонах, переходы между сотами, частотами и технологиями, восстановление соединения после его искусственного разрыва, чувствительность радиомодуля, пропускную способность и множество других параметров. Терминал корректно прошел основные проверки в 3G и LTE, в том числе при ослаблении сигнала и смене параметров сети.

Тесты подтвердили стабильную работу устройства в предусмотренных программой сценариях. Полученные данные переданы специалистам UniTodi, их учтут при дальнейшем усовершенствовании устройства.

UniTodi P8 BIO — отечественный биометрический платежный терминал на базе Android, предназначенный для современных сценариев безналичной оплаты. Устройство поддерживает прием банковских карт с чипом, бесконтактную оплату по NFC и с помощью сервиса «Волна», а также платежи по QR-коду, включая Систему быстрых платежей и сценарии оплаты с использованием биометрии. Модель включена в реестр российской промышленной продукции.

«Для платежного терминала прежде всего важна устойчивость соединения: от нее зависит, насколько быстро и бесперебойно торговая точка сможет проводить операции. Поэтому мы проверяли устройство при самых разных сценариях и нагрузке. Терминал успешно справился с комплексной проверкой и подтвердил стабильную работу в основных сетевых сценариях», — отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

«Стабильная работа в сети — обязательная часть надежности платежного оборудования наряду с сертификацией платежных функций и соблюдением требований безопасности. Независимое тестирование позволило воспроизвести сценарии, которые сложно системно проверить в обычной эксплуатации. Мы используем полученные результаты при развитии программного обеспечения и повышении совместимости устройства», — отметил генеральный директор Unitodi Илья Галиуллин.